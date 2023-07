Pistorius prescht bei deutschen Panzern für die Ukraine vor

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich am Montag im ostpolnischen Zamość mit seinem polnischen Amtskollegen getroffen. Dabei ging es um weitere deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine und den Aufbau eines Reparaturwerkes für deutsche Kampfpanzer.

Quelle: www.globallookpress.com © Soeren Stache/dpa

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat am Montag das polnische Zamość besucht, wo er mehrere Ankündigungen über die Ausweitung der deutschen Panzerlieferungen in die Ukraine machte. Er kündigte unter anderem an, dass Kiew in naher Zukunft dutzende Leopard-Panzer erhalten werde. Pistorius sagte der polnischen Tageszeitung Rzeczpospolita: "In den kommenden Wochen wird die Ukraine Dutzende von Leopard 1A5 Kampfpanzern erhalten, die von Deutschland und Dänemark zur Verfügung gestellt werden." Der Minister präzisierte, dass das neue Militärhilfepaket im Wert von 2,7 Milliarden Euro auch zusätzliche IRIS-T SLM Luftabwehrsysteme enthalte. Waffen, Waffen, noch mehr Waffen – Saluschny in der "Washington Post" Im Februar hatte Berlin angekündigt, dass es bis zu 180 Leopard 1A5 an die Ukraine abgeben würde. Pistorius hat zudem rasche Fortschritte beim Aufbau und Betrieb eines Reparaturzentrums für Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in Polen angemahnt. Die Gespräche darüber sollten möglichst in den kommenden zehn Tagen beendet werden, sagte er nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Mariusz Blaszczak. Instandsetzung gehöre "zur nachhaltigen Unterstützung der Ukraine" dazu. In dem Instandsetzungszentrum in Gliwice sollen Leopard-Kampfpanzer aus Deutschland und Polen repariert werden, die von der Ukraine im Kampf gegen Russland eingesetzt werden. Obwohl es die Einigung dazu bereits im April gegeben hat, kommt der Aufbau des Reparaturwerkes nur schleppend voran. Nach Informationen des Spiegels hatte die polnische Seite Preisforderungen an Berlin gestellt, welche die deutsche Seite für überzogen hält. Pistorius sprach jetzt von "intensiven, komplexen Verhandlungen". In Zamość sind Patriot-Luftabwehrsysteme der Bundeswehr stationiert worden, die ursprünglich nur bis Ende Juni bleiben sollten. Polens Verteidigungsminister Blaszczak hofft, dass ihre Stationierung auf unbestimmte Zeit verlängert wird. Nach dem Gespräch mit Blaszczak besuchte Pistorius die Feuerstellungen der Patriot-Luftabwehrsysteme. Die Bundeswehr ist in Polen mit 320 Personen im Einsatz. Mehr zum Thema - Bundeswehr-Pläne: Deutschland will 4000 Soldaten dauerhaft in Litauen stationieren

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.