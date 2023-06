Landratswahl im thüringischen Sonneberg: AfD-Kandidat Sesselmann gewinnt

Es ist Realität: Im südthüringischen Sonneberg wird erstmals ein AfD-Politiker Landrat. In der Stichwahl trat Jürgen Köpper von der CDU gegen ihn an.

Bei der Stichwahl zum Wahl des neuen Landrates im Kreis Sonneberg hat Robert Sesselmann von der AfD gewonnen. Sesselmann kommt nach dem vorläufigen Wahlergebnis auf 52,8 Prozent und CDU-Kandidat Köpper auf 47,2 Prozent, wie der mdr berichtet. Sesselmann ist damit nach dem vorläufigen Wahlergebnis der erste AfD-Landrat in Deutschland. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des Statistischen Landesamtes nach dem aktuellen Auszählungsstand bei 59,6 Prozent. Es gab dabei 367 ungültige Stimmen. Im ersten Durchgang hatte die Wahlbeteiligung am Ende bei 49,1 Prozent gelegen - damit hatte nur knapp jeder zweite Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben. Die Wahllokale im Kreis Sonneberg wurden 18 Uhr geschlossen. Es waren mehr als 48.000 Wahlberechtigte aufgerufen, über den nächsten Landrat zu entscheiden. CDU-Mann Hans-Georg Maaßen kommentierte das Ergebnis mit den Worten: "Jürgen Köpper war der beste Kandidat, den die CDU in Sonneberg aufstellen konnte. Er hatte als stv. Landrat gute Arbeit geleistet. Dass selbst er gescheitert ist, liegt nicht an ihm, sondern daran, dass die Mehrheit der Wähler die CDU als eine grün-woke Partei unter Führung eines Blackrock-Anwalts wahrnimmt. Oder anders formuliert: Die Sonneberger haben die Sch... voll. Und nicht nur die." Jürgen #Köpper war der beste Kandidat, den die #CDU in #Sonneberg aufstellen konnte. Er hatte als stv. Landrat gute Arbeit geleistet. Dass selbst er gescheitert ist, liegt nicht an ihm, sondern daran, dass die Mehrheit der Wähler die CDU als eine grün-woke Partei unter Führung… — Hans-Georg Maaßen (@HGMaassen) June 25, 2023 AfD-Co-Chefin Alice Weidel twitterte am Abend: "Robert Sesselmann hat Geschichte geschrieben: Er ist der erste AfD-Landrat in Deutschland! Herzlichen Glückwunsch nach Sonneberg, vielen Dank an alle Wahlkämpfer, Unterstützer und vor allem Wähler. Das ist erst der Anfang!" Robert #Sesselmann hat Geschichte geschrieben: Er ist der erste #AfD-Landrat in Deutschland! Herzlichen Glückwunsch nach #Sonneberg, vielen Dank an alle Wahlkämpfer, Unterstützer und vor allem Wähler. Das ist erst der Anfang! pic.twitter.com/lnrhFyAX5R — Alice Weidel (@Alice_Weidel) June 25, 2023 Mehr Informationen in Kürze...

