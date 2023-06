Nach Cyberangriff: Zeitungen der Rheinischen Post Mediengruppe mit "Notausgaben"

Ein Cyberangriff auf den IT-Dienstleister der "Rheinischen Post Mediengruppe" verhinderte am Montag die Berichterstattung der Zeitungen in gewohnter Manier. Stattdessen gab es nur Notausgaben der betroffenen Titel.

Quelle: Legion-media.ru

Nach einem Cyberangriff beim hauseigenen IT-Dienstleister der Rheinischen Post Mediengruppe sind heute Notausgaben der betroffenen Zeitungen erschienen. Leider könne man die gedruckte und die digitale Ausgabe nicht in der gewohnten Struktur anbieten, stand auf dem Titel der Rheinischen Post. Nach aktuellem Stand seien keine Daten entwendet worden, hieß es weiter. Bericht: Chinesische Hacker spionieren US-Infrastruktur aus Einzelne technische Systeme hätten wegen des kriminellen Angriffs abgeschaltet, die Verbindung zum Internet gekappt werden müssen, hieß es bei der Rheinischen Post. Die zu der Mediengruppe gehörende Aachener Zeitung richtete sich auf der ersten Seite an die Leserinnen und Leser und schrieb von einer Notausgabe, "die nicht vollumfänglich dem entspricht, was Sie von uns gewohnt sind". Der Bonner General-Anzeiger reagierte mit einer Ausgabe, die "nicht im gewohnten Umfang und in der üblichen Aktualität" erscheine. Auch die Nachrichtenportale der betroffenen Zeitungen waren nur eingeschränkt erreichbar. Die Störung dauert laut dem Verlag seit Freitagabend an. "Wir haben rechtzeitig reagiert. An der Lösung der Probleme arbeiten wir rund um die Uhr und wir kommen voran", hieß es bei der Rheinischen Post. Mehr zum Thema – Cyber-Experte: Gezielte Angriffe auf Infrastruktur und große Unternehmen Russlands nehmen zu

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.