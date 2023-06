Massive Störungen bei Facebook und WhatsApp in Deutschland

Am Freitagabend kam es bei den zum Meta-Konzern gehörenden Anwendungen WhatsApp, Facebook und Instagram zu massiven technischen Störungen. Zahlreiche Nutzer konnten offenbar keine Nachrichten mehr verschicken. Neben Deutschland sind auch weitere Länder betroffen.

Quelle: AFP © Kirill KUDRYAVTSEV

Aufgrund massiver Störungen waren WhatsApp, Facebook und Instagram am Freitagabend in Deutschland zeitweise lahmgelegt. Besonders weitreichend war die Störung bei WhatsApp: Für den Messenger-Dienst lagen zeitweise mehr als 10.000 Störungsmeldungen vor, die vor allem das Versenden von Nachrichten betrafen. In den Kommentaren des Störungsmeldungsportal 'allestörungen.de' heißt es von den Nutzern: "Sprachnachrichten gehen nicht durch". Auch der Status auf WhatsApp konnte offenbar nicht aktualisiert werden. Nutzerberichte deuten darauf hin, dass Facebook seit 21:08 Probleme hat. https://t.co/QmCqvaALvR Retweet wenn Sie auch Probleme haben #FacebookStörung — Allestoerungen (@allestoerungen) June 16, 2023 Auch bei Instagram gab es massive technische Störungen. Demnach gab es Probleme beim Hochladen von Inhalten sowie mit der App allgemein. Zahlreiche Benutzer beklagten zudem, dass sie keine Sprachnachrichten versenden konnten. Zeitweise lagen demnach mehr als 2.500 Störungsmeldungen vor. Facebook-Ausfall macht Telegram populär: Messaging-App verzeichnet 70 Millionen neue Nutzer Bei Facebook hingegen schienen ganze Anwendungen nicht zu funktionieren. Weiterhin gab es offenbar Probleme beim Einloggen. Hier lagen zeitweise mehr als 900 Störungsmeldungen vor. Seit etwa 21:30 Uhr ist die Zahl der Störungsmeldungen allerdings wieder leicht rückläufig. Bisher gibt es noch keine offizielle Mitteilung von Seiten des Meta-Konzerns. Die Störungen sollen jedoch nicht nur Deutschland betreffen: Auch in Ländern wie den USA, Italien oder Argentinien melden Nutzer technische Probleme. Bereits vor Monaten hatte es eine große, weltweite Störung beim Meta-Konzen gegeben, die insbesondere Messengerdienste lahmlegte, allen voran WhatsApp. Mehr zum Thema - Meta kündigt Entlassung von weiteren 10.000 Mitarbeitern an

