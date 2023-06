EU-Fahrgastrechte: Keine Entschädigung mehr bei Verspätungen im Zuge höherer Gewalt

Kunden der Deutschen Bahn müssen sich ab Juni auf gleich mehre Änderungen bei den Fahrgastrechten einstellen, die den Anspruch auf Schadensersatz bei Zugverspätungen betreffen.

Ab Juni gelten neue Regeln für Entschädigungszahlungen im Falle von Zugverspätungen. Ursache hierfür sind die neuen EU-Fahrgastrechte. So wird die Deutsche Bahn künftig ihren Fahrgästen keine Ausgleichszahlung für Verspätungen im Falle höherer Gewalt mehr zahlen müssen. Diese liegt vor bei außergewöhnlichen Witterungsbedingungen wie einem Sturm, großen Naturkatastrophen, Pandemien oder der Sabotage Dritter, etwa bei einem Selbstmordversuch auf dem Gleis. Streikaktionen des Bahnpersonals gehören indes nicht dazu. Kein Recht auf Nutzung eines höherwertigen Zuges Ebenfalls im Juni tritt die neue Eisenbahnverordnung des Bundes in Kraft. In Zuge dessen wird das neue Deutschlandticket ab dem 7. Juni als Fahrausweis mit "erheblich ermäßigtem Beförderungsentgelt" eingestuft. Kunden des Deutschlandtickets werden selbst bei Verspätungen über 20 Minuten oder Zugausfällen keinen höherwertigen Zug nutzen dürfen, sofern es sich nicht um die letzte Verbindung des Tages handelt. Einen Anspruch auf Schadenersatz wird es ebenfalls nicht geben. Mehr zum Thema – Hilfe vom "großen Bruder": Hauptbahnhof in Nürnberg soll künftig vom US-Militär patrouilliert werden

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.