Jetzt auch die Masterarbeit? Plagiatsvorwürfe gegen Ex-Staatssekretär Patrick Graichen

Die Universität Heidelberg überprüft aktuell die Doktorarbeit des ehemaligen Staatssekretärs Patrick Graichen auf mögliche Plagiate. Nun hat der Plagiatsprüfer Stefan Weber Belege gefunden, dass Graichen sogar in seiner Masterarbeit abgeschrieben haben könnte.

Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Staatssekretär Patrick Graichen hören nicht auf. Nur wenige Tage nach seiner Entlassung am 17. Mai berichtete die Bild über mögliche Plagiate in Graichens Doktorarbeit. Graichen wies die Vorwürfe zurück, veranlasste aber die Überprüfung seiner Doktorarbeit durch die verantwortliche Universität Heidelberg. Der Luxemburger Plagiatsprüfer Jochen Zenthöfer, der Graichens Arbeit im Auftrag der Bild untersuchte, sprach unterdessen von einem "eindeutigen Täuschungsmuster". Die Überprüfung durch die Universität Heidelberg ist aber noch nicht abgeschlossen. Plagiatsprüfer Weber: "Pionier des Netzplagiats" Grünen-Politiker Nimmermann wird Graichen-Nachfolger im Habeck-Ministerium Nun stehen jedoch auch mögliche Plagiate in Graichens Masterarbeit im Raum, die er an der Universität von Cambridge in Großbritannien eingereicht hatte und für die ihm 1996 der Titel "Master of Philosophy" verliehen worden war. So dokumentiert der österreichische Plagiatsprüfer Stefan Weber auf seinem Weblog Plagiatsgutachten gleich mehrere Stellen aus Graichens Masterarbeit. Weber geht laut eigener Angabe davon aus, dass sich Graichen, da sowohl seine Doktorarbeit als auch seine Masterarbeit selbst ins Netz stellte, "seiner Sache verdammt sicher gewesen sein" dürfte, und bezeichnet ihn sogar als einen "Pionier des Netzplagiats". Sollte sich der Vorwurf erhärten, hätte Graichen unter Umständen nicht einmal eine Zulassung zum Schreiben seiner Doktorarbeit an der Universität Heidelberg erhalten dürfen. Eine Stellungnahme Graichens liegt bislang nicht vor. Mehr zum Thema – Nach Graichen-Affäre: Auch Arbeitsminister Heil vergab Posten an Trauzeugen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.