Schüsse bei Mercedes in Sindelfingen – ein Toter

In einem Mercedes-Werk in Sindelfingen sind laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung Schüsse gefallen. Dabei wurde ein Mensch getötet, ein weiterer wurde verletzt. Der Täter wurde laut einer Polizeisprecherin festgenommen.

Quelle: Legion-media.ru

Laut der Bild-Zeitung sagten Mitarbeiter, dass die Schüsse in der Factory 56 bei Mercedes in Sindelfingen fielen. Dort wird unter anderem die S-Klasse hergestellt. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Das SEK riegelt das Gelände ab. Mehrere hundert Mitarbeiter sollen vor dem Werk versammelt sein. 📍#Sindelfingen Daimler WerkDerzeit ist ein Polizeieinsatz auf dem Werksgelände. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. pic.twitter.com/MjrZrKRVGk — Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) May 11, 2023 Eine Polizeisprecherin sagte nach tödlichen Schüssen: "Es besteht keine Gefahr für Außenstehende." Die Stuttgarter Zeitung zitiert: "Die Tat hat sich gegen 7:45 Uhr abgespielt." Nähere Details gebe es noch nicht, die Situation sei aber mittlerweile "unter Kontrolle". "Es besteht keine Gefahr für Außenstehende", so die Polizeisprecherin. Polizeieinsatz #Sindelfingen11051 Toter, 1 SchwerverletzterTäter festgenommen. Es besteht keine Gefahr für die Mitarbeitenden im Werk mehr. — Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) May 11, 2023 Laut Polizeiangaben sind die Hintergründe der Tat noch unklar. Mehr zum Thema – 81-jähriger Mann schießt vor Grundschule auf Jugendlichen und dann auf sich selbst

