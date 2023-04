Messerangriff in Duisburger Fitnessstudio: Polizei verhaftet 26-jährigen Syrer

Nach der brutalen Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio mit mehreren lebensgefährlich Verletzten nahm die Polizei am Sonntag einen Syrer fest. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen.

Die Polizei hat den mutmaßlichen Messerangreifer vom Dienstag aus Duisburg verhaftet, wie n-tv berichtet. Der Tatverdächtige wurde kurz nach Mitternacht in seiner Duisburger Wohnung festgenommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Wie mehrere Medien berichten, wurde er von einem Spezialeinsatzkommando überwältigt. Nachbarn sollen den entscheidenden Hinweis gegeben haben. Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach Angaben der Duisburger Staatsanwaltschaft um einen 26-jährigen syrischen Staatsbürger. Duisburg: Mehrere Schwerverletzte nach Angriff in Fitnessstudio Bei dem Angriff am Dienstagabend waren vier Menschen mit einer Hieb- und Stichwaffe schwer verletzt worden. Der 21-Jährige, gegen den sich die Attacke nach derzeitigem Ermittlungsstand gezielt gerichtet haben soll, schwebte nach Angaben der Staatsanwältin am Samstag weiter in Lebensgefahr, wie die Berliner Zeitung berichtet. Von drei weiteren Opfern, die nicht direktes Ziel des Angriffs gewesen sein sollen, seien zwei 24-Jährige "weiterhin im Krankenhaus, aber nicht in Lebensgefahr", betonte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Mehr zum Thema – Berlin: Mutter vor den Augen ihrer Kinder in BVG-Bus niedergestochen

