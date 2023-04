Duisburg: Mehrere Schwerverletzte nach Angriff auf Fitnessstudio

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in Duisburg sind am Dienstagabend nach Polizeiangaben mindestens vier Menschen mit einer "Stich- oder Hiebwaffe" schwer verletzt worden. "Mindestens" ein Täter sei auf der Flucht , es laufe eine Fahndung, so die Polizei.

Quelle: www.globallookpress.com © Christoph Reichwein/dpa

Bei einer Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio sind mindestens vier Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben deuteten die Verletzungen darauf hin, dass es sich bei der Tatwaffe um eine "Hieb- oder Stichwaffe" handle. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. An der Tat sei "mindestens" ein Täter beteiligt gewesen. Der WDR hatte zuvor berichtet, dass auf Besucher des Fitnessstudios eingestochen worden sei. "Sehr besorgniserregend": Polizeigewerkschaft fürchtet weitere Zunahme von Messerangriffen Die ersten Notrufe gingen gegen 17.40 Uhr bei der Polizei in Duisburg ein. Es war von"mindestens" einem Täter die Rede. Die Ermittler hätten das Fitnessstudio durchsucht und gesichert, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatte die Polizei bei Twitter von einem "größeren" Einsatz in der Duisburger Altstadt berichtet. Man sei mit den Einsatzkräften vor Ort und bitte die Bevölkerung, den Bereich zu meiden. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur zur Anzahl der Verletzten oder Tatverdächtigen. Bei Twitter schrieb die Polizei Essen, die den Einsatz übernommen hat, von einer unübersichtlichen Situation. Laut WDR sollen zwei Täter in dem Fitnessstudio auf Besucher eingestochen haben. Später gab die Polizei offiziell bekannt, dass "mindestens" ein Täter auf der Flucht sei. Es laufe eine Fahndung. Zudem gab man bekannt, dass es nach der Messerattacke mindestens drei lebensgefährlich Verletzte gab. Bei allen der vier Verletzten handle es sich um Deutsche. Mehr zum Thema - Berlin: Mutter vor den Augen ihrer Kinder in BVG-Bus niedergestochen

