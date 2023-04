Bahn kündigt Warnstreik für Freitag an

Die Bahn-Gewerkschaft EVG kündigt für Freitag einen erneuten Warnstreik an. Zwischen 3 Uhr morgens und 11 Uhr wird der Betrieb lahmgelegt. Passagiere müssen sich auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft will mit dem Streik ihren Lohnforderungen Nachdruck verleihen.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Am Freitag will die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erneut bundesweit den Bahnverkehr lahmlegen. Der zweite bundesweite Warnstreik ist von 3 Uhr am Morgen bis 11 Uhr angesetzt. Reisende müssen sich auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Betroffen ist sowohl der Fern- als auch der Regionalverkehr. Die Gewerkschaft will mit dem Streik ihren Forderungen Nachdruck verleihen. EVG-Vorstandsmitglied Cosima Ingenschay appellierte an die Solidarität der Bahnnutzer. Ziel sei nicht, die Reisenden zu treffen, sondern die Unternehmen. Krisen- und Insolvenzticker: Habecks Heizwende – Gasnetz müsste fast komplett stillgelegt werden Die Gewerkschaft verhandelt derzeit mit rund 50 Unternehmen über höhere Löhne für die Bahnbeschäftigten. Sie fordert eine Lohnerhöhung von pauschal 650 Euro. Die Verhandlungspartner boten bisher eine Einmalzahlung von 3.000 Euro Inflationsausgleich. Zu wenig und nicht nachhaltig, argumentiert die Gewerkschaft. Aus diesem Grund lehnt sie auch den Schlichterspruch für den Öffentlichen Dienst ab, der einen Inflationsausgleich von bis zu 3.000 Euro für dieses Jahr vorsieht und dann im kommenden Jahr eine Sockelerhöhung um 200 Euro mit einer anschließenden prozentualen Lohnerhöhung von 5,5 Prozent in Aussicht stellt. Mehr zum Thema –IWF: Rezession in Deutschland, Wachstum in Russland und große Risiken



