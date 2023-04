Großbrand in Hamburg: Feuerwehr warnt vor giftiger Rauchwolke

Die Hamburger Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Großbrand ausgerückt. Betroffen waren zwei Lagerhallen im Stadtteil Rothenburgsort. Die Brandursache war zunächst unklar. Menschen im Hamburger Nordosten wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Quelle: www.globallookpress.com © Jonas Walzberg / dpa

Am frühen Ostersonntag ist es in Hamburg zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer brach um 4:30 Uhr auf einem Autohof im Stadtteil Rothenburgsort aus und griff auf mehrere Lagerhallen über. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem Sender NDR, die Hamburger Innenstadt sei komplett verdunkelt. Nach ersten Ermittlungen trete vor Ort Schwefelwasserstoff aus. Mindestens fünf Verletzte bei Hauseinsturz in Marseille: Gasexplosion als mögliche Ursache In einer amtlichen Warnmeldung wurden der Brand und die Rauchentwicklung als "extreme Gefahr" eingestuft. Die Bevölkerung könne "durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft" beeinträchtigt werden. Anwohner wurden in einem weitläufigen Gebiet im Hamburger Nordosten aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich vor dem Rauch zu schützen. Auch Klimaanlagen oder Lüftungen sollten ausgeschaltet werden. Die Deutsche Bahn gab am Vormittag bekannt, dass aufgrund des Feuers die Bahnverbindung zwischen Hamburg und Büchen gesperrt werden müsse. Auch der Nahverkehr wurde durch den Feuerwehreinsatz eingeschränkt. Großbrand in #Hamburg#Rothenburgsort@FeuerwehrHH warnt über die #NINAapppic.twitter.com/AI6AGOfzlV — Jan Ole Unger (@jounger) April 9, 2023 Die Brandursache war zunächst unbekannt. In den frühen Morgenstunden war die Polizei wegen eines kleineren Feuers alarmiert worden. Weil es aber zunächst Probleme mit der Wasserversorgung gab, konnte sich der Brand ausbreiten. Mehr zum Thema - Brand in Russlands Verteidigungsministerium: Elektrogerät als mögliche Ursache

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.