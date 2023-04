Hamburg: Viel Drama um "festgeklebten" Klima-Aktivisten

In Hamburg haben Aktivisten der Letzten Generation am Donnerstag den Verkehr lahmgelegt. Die Organisatoren behaupten, die Polizei habe einen festgeklebten Aktivisten von der Straße gerissen. Diese konterte jedoch, dass der Kleber noch nicht getrocknet gewesen sei.

Quelle: AFP © Tobias SCHWARZ

Klima-Aktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstag mit einer weiteren Blockadeaktion den Oster-Reiseverkehr in Hamburg zum Erliegen gebracht. Die Aktivisten protestierten am Donnerstagmorgen an drei großen Verkehrswegen im und um den Hamburger Hafen, darunter dem Elbtunnel, dem Veddlerdamm und der Neuen Elbbrücke. "Letzte Generation"-Klimaaktivisten schwänzen Gerichtsprozess und fliegen lieber nach Bali Nun behaupten die Organisatoren der Letzten Generation, dass die Hamburger Polizei dabei offenbar auch einen angeblich angeklebten Demonstranten von der Straße riss und erhob schwere Vorwürfe gegen die Beamten. Auf Twitter teilte die "Letzte Generation" ein Video, dass den Vorfall zeigen soll. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Beamte mit einem Aktivisten rangeln. Die "Letzte Generation" behauptet, dass der Aktivist angeblich angeklebt gewesen und von der Polizei von der Straße gerissen worden sei. Daraufhin schrie er lautstark auf und rollte sich über den Asphalt. +++ @PolizeiHamburg reißt angeklebte Person ab +++ pic.twitter.com/3mQXOIHb32 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) April 6, 2023 Unterdessen konterte die Polizei jedoch, dass der Kleber noch nicht getrocknet gewesen sei. In den Kommentaren antwortete die Polizei Hamburg auf typisch norddeutsche Art: "Moin. Wir nehmen das Video zur Kenntnis, haben es gesichert und an BMDA gesandt. Der Herr, dessen Kleber unserer Kenntnis nach (und offensichtlich) noch nicht getrocknet war, wurde durch eine RTW-Besatzung in Augenschein genommen. Keine Verletzung, keine Behandlungswürdigkeit." Moin.Wir nehmen das Video zur Kenntnis, haben es gesichert & an BMDA gesandt.Der Herr, dessen Kleber unserer Kenntnis nach (& offensichtlich) noch nicht getrocknet war, wurde durch eine RTW-Besatzung in Augenschein genommen. Keine Verletzung, keine Behandlungswürdigigkeit. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) April 6, 2023 Zur Antwort der Polizei haben sich die Mitglieder der Letzten Generation bisher nicht geäußert. Nach der Blockadeaktion hat die Polizei den Hamburger Elbtunnel und die Elbbrücken am Nachmittag für den Verkehr wieder freigegeben und schrieb auf Twitter: "Die Reinigungs- und Einsatzmaßnahmen am Elbtunnel sind abgeschlossen." Aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens durch die Osterfeiertage staute sich der Verkehr aber auch noch nach dem Ende der Aktion. Mehr zum Thema - Wachsender Unmut: Klima-Kleber nehmen zunehmend auch Kleinstädte ins Visier

