Gefahr von Blausäurevergiftung: Drogeriemärkte DM und Rossmann rufen Mandelprodukte zurück

Chargen von würzigen Biomandeln bei den Drogeriemärkten DM und Rossmann sind nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz mit Bittermandel-Anteilen belastet. Dies könne zu einer lebensgefährlichen Blausäurevergiftung führen. Daher rufen die Märkte die Packungen mit bestimmten Chargennummern bundesweit zurück.

Quelle: www.globallookpress.com © Creativ Studio Heinemann / imageBROKER.com

Mandelprodukte der Drogerieketten DM und Rossmann sind mit potenziell lebensgefährlichen Bittermandeln belastet. Beim Verzehr der Lebensmittel könne im menschlichen Körper hochgiftige Blausäure entstehen, heißt es. Die Märkte haben eine bundesweite Rückrufaktion veranlasst, wie Focus Online am Dienstag berichtete. Sparen statt Öko – Deutsche haben weniger Geld für Biolebensmittel übrig Dem Bericht zufolge habe das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel festgestellt, dass die erhöhten Bittermandel-Anteile sowohl bei DM als auch bei Rossmann in dem Bio-Produkt "Würzige Mandeln mit japanischer Tamari-Sojasoße" enthalten seien. Bittermandeln enthalten drei bis fünf Prozent Amygdalin. Dieses könne bei der Verdauung zur Bildung von hochgiftiger Blausäure führen, die auch unter dem Namen "Cyanid" bekannt sei. Nach dem Verzehr müsse zeitnah ein Arzt aufgesucht werden. Typische Vergiftungserscheinungen zeigten sich in Form von Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen. Bei Rückgabe der Ware werde den Kunden in beiden Drogerieketten der Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kassenbons ersetzt, so Focus Online abschließend. Mehr zum Thema - 2023 geht es ums Brot, nicht um die Butter – Inflation, Energiekrise und Rezession

