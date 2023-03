Nach Razzia bei "Reichsbürger"-Gruppe: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen fünf Beschuldigte

Am Mittwoch durchsuchte die Bundesanwaltschaft zahlreiche Objekte in der Bundesrepublik und der Schweiz. Diese sollen in Verbindung zu mutmaßlichen Anhängern der "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß stehen. Nun soll es neue mutmaßliche Unterstützer der Vereinigung geben.

Quelle: www.globallookpress.com © Marijan Murat

Bei einer Razzia im Auftrag der Bundesanwaltschaft im "Reichsbürger"-Milieu ist im baden-württembergischen Reutlingen ein Beamter eines Spezialeinsatzkommandos durch einen Schuss leicht verletzt worden. Wie die Welt berichtete, geht es den Beamten den Umständen entsprechen gut und der Schütze wurde festgenommen. Ein Sprecher des Generalbundesanwalts gab bekannt, dass Polizeibeamte aus Bund und Ländern, darunter Spezialeinheiten, im Auftrag des Generalbundesanwalts mehr als zwanzig Objekte in acht Bundesländern und der Schweiz durchsucht hätten. Justizminister Marco Buschmann (FDP) twitterte dazu: "Der Generalbundesanwalt ließ heute zwanzig Objekte durchsuchen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Reichsbürgermilieu. Dabei wurde ein Polizist angeschossen. Das zeigt, wie gefährlich die Einsätze sind. Die Waffenbehörden sind verpflichtet, Reichsbürger zu entwaffnen." Der Generalbundesanwalt ließ heute 20 Objekte durchsuchen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Reichsbürgermilieu. Dabei wurde ein Polizist angeschossen. Das zeigt, wie gefährlich die Einsätze sind. Die Waffenbehörden sind verpflichtet, Reichsbürger zu entwaffnen. — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) March 22, 2023 Die Aktion hänge demnach mit der bundesweiten Razzia vom 7. Dezember 2023 um Heinrich XIII. Prinz Reuß zusammen. Die Durchsuchungen am Mittwoch richteten sich gegen fünf Beschuldigte wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe auf Anfrage des Magazins Der Spiegel mit. Daneben wurden die Räumlichkeiten von vierzehn weiteren Personen durchsucht, die als unverdächtig eingestuft wurden. Mehr zum Thema – Geplanter Stromausfall: Razzia gegen mutmaßliche Reichsbürger in Bayern

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.