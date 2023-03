Schüsse im Kreis Göppingen: FDP-Politiker schwer verletzt

In Baden-Württemberg sind Sonntagnacht Schüsse gefallen. Das bestätigte die Polizei. Medienberichten zufolge soll dabei der FDP-Kreispolitiker Georg Gallus junior durch mehrere Schüsse schwer verletzt worden sein.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Alexander Pohl

Im baden-württembergischen Hattenhofen (Kreis Göppingen) sind in der Nacht zu Sonntag laut Polizeiangaben Schüsse gefallen. Laut der Zeitung Südwest Presse wurde dabei der FDP-Kreispolitiker Georg Gallus junior durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar. Hattenhofen ist der Heimatort von Gallus. Nach Angaben der Polizei will sich die Staatsanwaltschaft am Montag zu den Vorfällen äußern. Für die Öffentlichkeit soll keine Gefahr bestehen. Meinung "Keinen Euro für den Krieg" – Ansätze einer neuen Friedensbewegung Die Tat reiht sich laut SWR in eine Reihe von ähnlichen Vorfällen im Großraum Stuttgart ein. So sei erst vergangenen Freitag im Stadtbezirk Zuffenhausen ein Mann vor einem Restaurant angeschossen worden. Die Polizei richtete daraufhin eine Sonderkommission ein. Im Juli 2022 war in derselben Straße ebenfalls ein Schuss gefallen. Ein Mann soll laut Polizeiangaben aus einem fahrenden Auto heraus vor einem Restaurant auf eine Gruppe Männer geschossen haben. Damals gab es keine Verletzten. Für die Staatsanwaltschaft und Polizei könnte es beim Zuffenhausener Fall auch einen Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen in Plochingen (Kreis Esslingen) und Eislingen (Kreis Göppingen) geben. Dabei waren im Februar dieses Jahres ein Mann und eine Frau auf der Straße angeschossen und verletzt worden. Wie das Nachrichtenportal echo24 berichtet, war es bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass im Großraum Stuttgart Schüsse fielen. Erst am Freitagabend wurde ein Mann im Umfeld eines Gastronomiebetriebs in Stuttgart-Zuffenhausen angeschossen und schwer verletzt. Mehr zum Thema – Schüsse in Hannovers Innenstadt: Drei Verletzte, Täter auf der Flucht

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.