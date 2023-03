Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen nur noch für Besucher

Während die meisten Corona-Maßnahmen im Alltag bereits vor einem Monat weggefallen sind, galt dies nicht in medizinischen Einrichtungen und in der Pflege. Seit heute müssen Beschäftigte und Bewohner, zum Beispiel auch in Pflegeheimen, keine Mund-Nasen-Maske mehr tragen, Besucher müssen sich wenigstens nicht mehr testen lassen.

Ab heute fällt auch die Corona-Testpflicht für Besucher medizinischer Einrichtungen weg. Damit endet auch die staatliche Finanzierung der "Bürgertests". Ebenso müssen Beschäftigte und Bewohner von Pflegeheimen künftig keine Maske mehr tragen. Die Mund-Nasen-Maskenpflicht für Besucher entsprechender Einrichtungen bleibt jedoch noch bis zum 7. April bestehen. Die Präsidentin des deutschen Pflegerats Christine Vogler sagte, dass es bei den Bewohnern von Pflegeheimen schon lange überfällig gewesen sei, dass sie die Masken abnehmen können. Die Interaktion zwischen Pflegekräften und Pflegebedürftigen sei durch die Masken stets gehemmt worden: "Wir sehen das auch als Entlastung für die Kolleginnen und Kollegen, die seit drei Jahren die Masken tragen, während sie der Rest der Bevölkerung schon lange an vielen Stellen abgelegt hat." Mehr zum Thema – Untersuchung zur Herkunft des Coronavirus ausgesetzt? WHO dementiert

