Statistisches Bundesamt: In jedem sechsten Haushalt wird kein Deutsch gesprochen

Immer mehr Menschen in Deutschland beherrschen die deutsche Sprache nicht mehr – das ergab eine Umfrage des Statistischen Bundesamtes, die am "Tag der Muttersprache" veröffentlicht wurde.

Quelle: RT © Sebastian Gollnow

Anlässlich des Tages der Muttersprache am 21. Februar veröffentlichte das Statistische Bundesamt am Dienstag die Ergebnisse einer Befragung. Demnach wird in etwa 15 Prozent aller Haushalte in Deutschland zu Hause entweder gar kein Deutsch gesprochen, oder Deutsch ist nicht die überwiegend gesprochene Sprache. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2021, also auf die Zeit vor Beginn des Ukraine-Krieges. Daher wird die Zahl im vergangenen Jahr noch deutlich angewachsen sein, zumal auch wieder verstärkt Asylsuchende aus Nahost und Nordafrika ins Land strömten und strömen. Hausaufgabe: Berliner Polizei erhält Leitfaden für "einen diskriminierungssensiblen Sprachgebrauch" Unter den Personen, die zu Hause vorwiegend eine andere Sprache als Deutsch zur Kommunikation nutzten, war Türkisch mit 15 Prozent die am häufigsten gesprochene Sprache. Danach folgten Russisch (13 Prozent), Arabisch (10 Prozent), Polnisch (7 Prozent) und Englisch (6 Prozent). In Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München ist der Anteil noch bedeutend höher. Nur knapp ein Drittel der Haushalte mit Migrationshintergrund (22,6 Millionen Personen) nutzten die deutsche Sprache auch im eigenen Haushalt. Die Hälfte griff neben Deutsch noch auf mindestens eine weitere Sprache zur Verständigung mit Haushaltsangehörigen zurück. Mehr zum Thema – Lippenbekenntnisse? Staatsministerin Roth und der Schutz der Kultur

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.