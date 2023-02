Helge Schneider interessiert der Vorwurf der kulturellen Aneignung "einen Scheißdreck"

Bei "Maischberger" hat sich Helge Schneider über Cancel Culture geäußert. In sozialen Netzwerken erntet er dafür viel Zustimmung. Ein Aspekt ist in der Sendung jedoch unbeleuchtet geblieben, obwohl es der Themenabend hergegeben hätte: die Cancel Culture in der Ukraine.

Quelle: www.globallookpress.com © Horst Galuschka

In einem Interview mit Helge Schneider befragte Maischberger den Musiker und Komiker zum Begriff kulturelle Aneignung. Sie wollte von Schneider wissen, wie er sich zu der Forderung verhalte, dass weiße Musiker keine Musik spielen sollten, die traditionell mit schwarzen Musikern in Verbindung gebracht wird. Maischberger nannte als Beispiele Jazz und Reggae. Helge Schneider reagierte darauf mit der Bemerkung, das interessiere ihn "einen Scheißdreck". Wörtlich sagte er: "Es schwebt im Raum, dass irgendwelche Leute irgendwelche Regeln erfinden. (…) Ich als Musiker empfinde die Musik als Überwesen und die Musik ist entstanden durch Vermischung und Wanderung. (…) Diese ganze Musik mache ich nicht selber, sondern sie ist da. Ich bin nur der ausführende Musiker. Ich mache die Musik, die ich fühle. Und wenn ich Musik fühle und jemand anders sagt, das ist aber kulturelle Aneignung, dann interessiert mich das einen Scheißdreck." Die Aktivistin Jasmina Kuhnke, die sich für Antirassismus starkmacht, widerspricht Maischberger in einem Tweet. Niemand wolle, dass weiße Musiker keine Musik von Schwarzen spielen. Frau Maischberger, was ist das denn für eine unsinnige Frage? Wer will denn derartige Verbote? Wer fordert, dass weiße Musiker*innen keine Musik von Schwarzen spielen? Das geht vollkommen an der Diskussion vorbei. Das ist fast schon unseriös verkürzt und irreführend! Schade! — Jasmina Kuhnke (@ebonyplusirony) February 10, 2023 Kuhnke bekommt auch Zustimmung. Die Frage sei unterkomplex, wird Maischberger vorgeworfen. So unterstützt beispielsweise der User Alex die Auffassung Kuhnkes. Er meint, die notwendige Diskussion um kulturelle Aneignung und die Aufklärung darüber würde von Maischberger ins Lächerliche gezogen. Liebe Jasmina,das sehe ich absolut genauso.Hier wird die notwendige Diskussion und Aufklärung zur „kulturellen Aneignung“ ad absurdum geführt und ins Lächerliche gezogen.LG — Alex (@qumpf1) February 10, 2023 Allerdings führen andere wiederum konkrete Beispiele an. So wird auf die Schweizer Reggae-Band "Lauwarm" verwiesen, die wegen des Tragens von Dreadlocks mehrfach von Konzerten ausgeladen wurde. "Die Zukunft Europas ist in großer Gefahr": Emir Kusturica im Exklusivinterview Kuhnke reagiert darauf mit dem Hinweis, dieses Verbot hätten nicht Schwarze erlassen. Am Grundproblem der Repression ändert das natürlich nichts. Helge Schneider bekommt für seine Absage an die Regulierung von Kunst auf Grundlage ideologischer Konstruktionen insgesamt viel Zustimmung. Das Konzept der kulturellen Aneignung sei eine neue Form des Rassismus, meint ein Nutzer. Das Narrativ der kulturellen Aneignung ist eine neue Form des Rassismus. — Prof. H.P. von Rambazamba ↗️ #HeinerULTRAS (@ProfRambazamba) February 9, 2023 Twitter-Nutzer Ralf meint, Kulturen entstünden immer durch Austausch, Aneignung und Modifizierung von Bekanntem und Erlerntem. Der Begriff der kulturellen Aneignung ist auch Quatsch. Kulturen entstehen immer aus Aneignungen, Verknüpfungen, Modifizierungen von Bekanntem, Erlerntem etc. Eigentlich geht es doch eigentlich darum, dass man kulturelle Leistungen nicht zu Lasten ihrer Schöpfer verwerten soll. — Ralf (@derralfbaer) February 9, 2023 Was in der Diskussion nicht zur Sprache kommt, ist das Canceln russischer Kultur in der Ukraine und im Baltikum, – obwohl der Rahmen der Sendung dies durchaus hergegeben hätte. In der Ukraine werden die Zeugnisse russischer Kultur verbannt und verboten. Bücher werden verbrannt, Denkmäler abgerissen, die Musik russischer Komponisten nicht gespielt. Dass dieses Thema nicht zur Sprache kam, ist umso erstaunlicher, da der Kontext des Interviews mit Helge Schneider es nahelegte. Das Interview mit ihm bildete den Abschluss einer Sendung, in der sich Sahra Wagenknecht (Die Linke) einerseits und Gerhart Baum (FDP) andererseits über das Thema Waffenlieferungen an die Ukraine unterhalten haben. Wagenknecht stellte sich dagegen, Baum dafür. Die Ukraine zeigt wie wohl kein anderes Land der Welt aktuell, welche Konsequenzen die Einschränkung der Freiheit von Kunst und Kultur aus ideologischen Gründen hat. Man hätte es in diesem Kontext gut zum verbindenden Thema machen können. Maischberger aber hatte darauf verzichtet, – vermutlich cancelte sie diesen Gedanken aus ideologischen Gründen. Mehr zum Thema –Putin: "Ein Volk ohne historisches Gedächtnis hat keine Zukunft

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.