Berlin-Wahl: CDU in Umfragen weiter vorn

Wenige Tage vor der Berliner Wiederholungswahl sieht auch das ZDF-"Politbarometer Extra" die CDU deutlich vor der SPD und den Grünen. Bei der Sonntagsfrage konnte die Unionspartei mit Spitzenkandidat Kai Wegner im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt hinzugewinnen.

Quelle: AFP © John MacDougall

Kurz vor der Berliner Wiederholungswahl liegt die CDU laut dem ZDF-"Politbarometer Extra" deutlich vor der SPD und den Grünen. Bei der sogenannten Sonntagsfrage konnte die Unionspartei mit Spitzenkandidat Kai Wegner im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt hinzugewinnen und käme auf 25 Prozent, wie aus der am Donnerstagabend veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen hervorgeht. Neuer Rekord: Berlin meldet für 2022 mehr registrierte Flüchtlinge als je zuvor Die SPD der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey läge unverändert bei 21 Prozent. Die aktuell mitregierenden Grünen kämen auf 17 Prozent (minus 1). Die dritte Koalitionspartei, die Linke, bliebe unverändert bei 11 Prozent, die AfD bei 10 und die FDP bei 6 Prozent. Die übrigen Parteien kämen auf insgesamt 10 Prozent. Rechnerisch wäre damit weiterhin ein Bündnis der regierenden Koalition aus Rot-Grün-Rot möglich. Ebenso könnte eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP regieren, knapp reichen würde es auch für eine Große Koalition aus CDU und SPD. Auch die jüngsten Wahlumfragen anderer Institute sahen die bisherige Oppositionspartei CDU stabil auf Platz 1. In der ZDF-Befragung liegt Amtsinhaberin Giffey bei der Frage, wen man am liebsten als Regierungschef oder -chefin hätte, allerdings mit 34 Prozent vorn. Landes-CDU-Chef Wegner kommt hier auf 25 Prozent, Bettina Jarasch von den Grünen auf 16 Prozent. Mehr zum Thema – Wahlbeobachter des Europarats in Berlin eingetroffen (rt de/dpa)

