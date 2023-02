"Bombshell" oder Luftnummer? Reaktionen auf Hersh-Enthüllung zu Nord-Stream-Anschlägen

Deutsche Leitmedien hüllen sich gut 24 Stunden nach den brisanten Informationen zu den Nord-Stream-Anschlägen weiter in Schweigen. Ein Ex-Mitarbeiter der CIA in Moskau tut Hershs Enthüllung als "lächerliche Idee" ab. Eine Zusammenfassung der bisherigen Einschätzungen seitens Medien und Politik.

Der am 8. Februar veröffentlichte Artikel des US-Investigativjournalisten Seymour Hersh soll belegen, dass die Explosion der Nord-Stream-Pipelines aufgrund der Platzierung von Sprengstoff durch Taucher der US-Marine im vergangenen Sommer sowie der drei Monate später von norwegischen Akteuren erfolgten Aktivierung erfolgt ist. Rund 24 Stunden später zeigen sich weiter keinerlei Reaktionen in den Redaktionsstuben der deutschen Leitmedien wie der ARD und des ZDF, des Spiegel, der Zeit, der FAZ oder der Süddeutschen Zeitung. Analyse Neue Details: Wie die CIA die Anschläge auf die Nord Stream-Pipelines plante Die Website t-online bemerkte in ihrem Kommentar, dass als "eines der ersten Medienunternehmen der russische Propagandasender Russia Today eine Geschichte aufgriff, die buchstäblich und politisch Sprengstoff enthält". Im "aufsehenerregenden" Hersh-Artikel würde der US-Journalist "seine einzige Quelle für seine extrem heikle Version" nicht benennen. Damit sei "die Sache problematisch". T-Online zitiert den ehemaligen CIA-Mitarbeiter und Ex-Leiter des Moskauer Büros, John Sipher, mit den Worten: "Das ist einfach traurig. Ich werde nicht einmal meine Zeit damit verschwenden, das zu lesen. Der Seymour Hersh der 1960er und 1970er Jahre ist längst Geschichte. In den vergangenen Jahren beschäftigt er sich zunehmend mit Verschwörungen und Unsinn. Für mich als ehemaligen CIA-Offizier ist schlicht nicht zu glauben, sich alleine vorzustellen, dass eine so lächerliche Idee ihren Weg durch die Bürokratie und Aufsicht finden könnte." Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht erläutert demgegenüber ihre Sicht auf die Dinge folgendermaßen: "Während die Bundesregierung die transatlantische Freundschaft beschwört und der USA kritiklos folgt, sorgt die US-Regierung für die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines, wie Pulitzer-Preisträger Hersh minutiös recherchiert hat. Wessen Interessen vertritt die Bundesregierung eigentlich?" Führende Mitglieder der Bundesregierung haben sich bislang nicht zu den brisanten Enthüllungen geäußert. Linken-Politikerin Sevim Dağdelen stellte diesbezüglich auf Twitter die Frage: "Wann klärt die Ampel diese Terroranschläge endlich auf?" Der Journalist Thomas Röper, Autor der Seite Anti-Spiegel, informierte seine Leser mit folgendem Detail: "Für mich ist die Geschichte von Hersh aber noch aus einem weiteren Grund ein Schock: Einige Wochen nach der Sprengung hat sich jemand bei mir gemeldet, der behauptet hat, Soldat bei dem Manöver BALTOPS 22 gewesen zu sein und der gesehen haben will, wie ausgesprochen arrogant aufgetretene Spezialtaucher aus den USA auf dem Kriegsschiff, auf dem er gedient hatte, genau am Ort der späteren Sprengung das Anbringen von Minen 'geübt' hätten." Röper habe bisher nicht darüber geschrieben, da der Informant "keine Belege liefern und anonym bleiben wollte". Nach dem Artikel von Hersh sei er sich nun jedoch sicher, dass "seine Geschichte exakt zu dem passt, was Hersh veröffentlicht hat". Die Website des EU-Blogs Lost in Europe stellt nach Betrachtung fest: "In den deutschen Medien herrscht Schweigen im Walde. Dabei klingt der Report, den Hersh auf seinem Blog bringt, durchaus plausibel. Und gerade deutsche Medien sollten besonders interessiert sein, schließlich war die Pipeline ein deutsch-russisches Projekt!" Der Deutschlandfunk, die Welt aus dem Springer-Verlag und auch derBerliner Kurier übernahmen mehrheitlich Formulierungen der Nachrichtenagentur AFP, in denen es heißt, dass das "Weiße Haus einen Bericht des Investigativreporters Seymour Hersh zurückgewiesen hat". Weiter heißt es im Artikel des Deutschlandfunks: "Die Sprecherin des Nationalen US-Sicherheitsrates, Watson, sagte in Washington, die Darstellung sei völlig falsch und komplett erfunden. Ähnlich äußerte sich der Auslandsgeheimdienst CIA gegenüber der Nachrichtenagentur AFP." US-Investigativjournalist Hersh: USA stecken hinter Nord-Stream-Anschlägen Der Bayerische Rundfunk titelte ausgehend von den AFP-Vorgaben: "USA stellen klar: Haben Nord-Stream-Pipelines nicht gesprengt". Das zur SPD-nahen MADSACK Mediengruppe gehörende RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) wählte zur Causa Hersh die Schlagzeile: "'Freie Erfindung' – Weißes Haus weist Bericht über Beteiligung an Nord-Stream-Explosion zurück". Der RND-Artikel verweist auf die Nachrichtenagentur Reuters, die wiederum die Überschrift wählte: "Russland: USA müssen Fragen zu Nord Stream-Explosionen beantworten". Ein weiterer Linken-Politiker, Fabio De Masi, resümiert am 9. Februar auf Twitter: "Es ließe sich schnell Klarheit darüber herstellen, ob der legendäre Enthüllungsjournalist Seymour Hersh mit seiner Story zur Sprengung der North Stream-Pipeline durch die USA phantasiert, wenn die Bundesregierung das Parlament über Ihre Erkenntnisse informieren würde. Das lehnt sie ab!" Die themenflexiblen Dauer-Twitterer Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Karl Lauterbach (SPD) haben die Hersh-Enthüllung noch nicht kommentiert, wie auch Robert Habeck samt der Pressestelle seines Ministeriums. Carlo-Antonio Masala, deutscher Politikwissenschaftler und Professor für Internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr München, kommentierte eher provokativ auf seinem Twitter-Kanal: "Ich (Seymour Hersh) bin eine Reporter Legende, habe die möglicherweise heißeste Story des Jahres, alle großen Medien würden 1000ende dafür zahlen und ich……..veröffentliche sie auf meinen Blog. Finde den Fehler." Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten titelten unmissverständlich: "USA haben Nord Stream gesprengt, sagt Seymour Hersh". Tino Chrupalla, Bundessprecher der AfD, fordert bezüglich der Hersh-Enthüllung das politische Berlin auf: "Die Bundesregierung muss diesem Verdacht nachgehen!" Mehr zum Thema – "Aus Gründen des Staatswohls" – Informationen zu Nord-Stream-Anschlägen bleiben geheim

