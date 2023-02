Meinungsforschungsinstitut zur Ukraine: "Unterstützung der Deutschen bröckelt"

Die Solidarität der Deutschen mit der Ukraine geht im internationalen Vergleich überdurchschnittlich zurück. Auch die Zustimmung zu Waffenlieferungen bröckelt.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Emmanuele Contini

Die Tageszeitung Die Welt meldet unter Berufung auf das internationale Meinungsforschungsinstitut Ipsos einen rapiden Abfall der Unterstützungsbereitschaft der Deutschen bezüglich der Ukraine und gegenüber den von dort Geflüchteten. Ipsos befragte insgesamt 20.000 Personen in 28 Ländern. In allen Ländern geht die Bereitschaft zur Unterstützung der Ukraine zurück. Besonders drastisch bröckelt die Solidarität aber in Deutschland. Während im April 2022 noch 82 Prozent der Deutschen Bereitschaft signalisierten, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, beantworteten Ende des Jahres nur noch 68 Prozent die Frage "Deutschland sollte ukrainische Flüchtlinge aus dem aktuellen Konflikt aufnehmen" mit Ja. Tucker Carlson über Baerbock: "Sie ist ein Trottel" Dabei nahm Deutschland bisher lediglich rund eine Million Ukrainer auf. Zum Vergleich: Seit dem 24. Februar 2022 ist Russland für knapp drei Millionen Schutzsuchende aus der Ukraine eine neue Heimat geworden. Nicht eingerechnet sind hierbei die Flüchtlinge, die nach dem Maidan-Putsch und dem Ausbruch des Bürgerkrieges im Jahr 2014 in Russland Schutz vor dem eskalierenden Konflikt gesucht haben. Der Aussage "Die Probleme der Ukrainer gehen uns nichts an, wir sollten uns nicht einmischen" pflichteten in Deutschland 43 Prozent der Befragten bei. Nirgendwo sonst in Europa ist die Zustimmung zu diesem Satz so deutlich gestiegen wie hierzulande. Auch in Bezug auf die deutsche Unterstützung der Ukraine durch Waffenlieferungen ermittelten die Meinungsforscher einen deutlichen Abfall des Zuspruchs. In der Welt nennt es der Historiker Eckart Conze die "German Angst", die sich darin zeige. Vielleicht ist es aber auch eine "German Restvernunft". Mehr zum Thema – Deutschlandweite Proteste gegen Leopard-Lieferung und Anti-Russland-Kurs

