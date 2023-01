Dem Atomkrieg einen Schritt näher – Leopard-Panzer und Uranmunition

Deutschland liefert Leopard-Panzer in die Ukraine. Diese unterscheiden sich von den bisher gelieferten Systemen in der Fähigkeit, Uranmunition zu verwenden. Sollte es dazu kommen, fordert ein russischer Experte, dies als Angriff mit einer schmutzigen Bombe zu werten und nuklear zu antworten.

Wie die NachDenkSeiten berichten, gibt es den Verdacht, dass im aktuellen Waffenpaket der USA für die Ukraine auch uranhaltige, panzerbrechende Munition enthalten ist. Abgereicherte Uranmunition wurde von den USA in den Kriegen in Nahost und Jugoslawien umfassend eingesetzt – mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Umwelt und Zivilbevölkerung. Die Munition aus abgereichertem Uran hinterlässt nach dem Aufprall eine große Zahl feiner, giftiger und strahlender Uranpartikel. Meinung Wirklich eine Mehrheit der Deutschen für Panzerlieferungen? – Umfragen als Propagandainstrument In einem Interview mit dem russischen Moderator Roman Golowanow hebt der stellvertretende Präsident der Akademie für Raketen- und Artillerie-Wissenschaften, Konstantin Siwkow, die Besonderheit der Leopard-Panzer hervor, die Deutschland an die Ukraine liefern wird. Der Unterschied bestehe nicht so sehr in technischen Eigenschaften, sondern vor allem darin, dass der Leopard Munition mit abgereichertem Uran verwenden kann. Sollte es dazu kommen, empfiehlt Siwkow dies wie die Verwendung einer schutzigen Bombe zu werten. Die Antwort darauf müsse eine nukleare sein. Diese sollte aber sich nicht gegen die Ukraine richten, sondern gegen diejenigen Länder, die diese Munition liefern, also die USA und Großbritannien. Bereits Ende des vergangenen Jahres gab es in Moskau eine Kundgebung, die von der russischen Regierung den Einsatz von Nuklearwaffen forderte, mit dem Ziel, die USA in einem Enthauptungsschlag unschädlich zu machen. Mehr zum Thema - Ex-Brigadegeneral Erich Vad warnt vor Gefahr eines Dritten Weltkrieges

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.