Auto rast in Brandenburger Tor: Totalschaden und toter Fahrer

Der mögliche Versuch einer Durchfahrt durch die bekannte Sehenswürdigkeit der Hauptstadt endete für den Fahrer tödlich. Warum der Autobesitzer mit sehr hoher Geschwindigkeit gegen eine Säule des Brandenburger Tors fuhr, ist weiterhin unbekannt.

© Screenshot: ZDF.de

Kurz vor Mitternacht erhielt die Berliner Feuerwehr einen Einsatzbefehl zum Brandenburger Tor, unmittelbar an der US-Botschaft gelegen und unweit des Regierungsviertels. Nach Polizeiangaben war zuvor ein Autofahrer vom Boulevard Unter den Linden mit anscheinend sehr hoher Geschwindigkeit in das Wahrzeichen gerast. Das Fahrzeug verkeilte sich dabei zwischen zwei Säulen und geriet in Brand. Die Berliner Polizei twitterte: "Gegen 23:30 Uhr fuhr ein Pkw von Unter den Linden kommend gegen das Brandenburger Tor. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. Weitere Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers und zum Hergang dauern an." Gegen 23:30 Uhr fuhr ein Pkw von Unter den Linden kommend gegen das #BrandenburgerTor. Der Fahrer wurde dabei tödlich verletzt. Weitere Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Identität des Fahrers und zum Hergang dauern an.^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 15, 2023 Ob sich der Fahrer allein im Auto befand oder mögliche Beifahrer sich vom Tatort entfernten, ist nicht bekannt. Ein Polizeisprecher gab "relativ sicher" zu Protokoll, dass davon auszugehen ist, dass weitere Menschen "höchstwahrscheinlich nicht in dem Auto gesessen hätten". Des Weiteren werden die Ermittlungen klären müssen, ob der frontale Zusammenstoß mit einer der Säulen möglicherweise beabsichtigt war. Zu dem tödlichen verunglückten Fahrer wurden bisher keine genaueren Angaben gemacht. #Berlin: Auto rast in Säule von Brandenburger Tor - ein Toter. pic.twitter.com/KeZhB8Uzgq — Basti (@djcooky78) January 16, 2023 Ein unmittelbarer Tatzeuge berichtete dem Tagesspiegel, dass er von dem späteren Todesopfer "mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Straße Unter den Linden Ecke Wilhelmstraße überholt wurde". Mit einer geschätzten Geschwindigkeit "von mehr als 200 Kilometern/Stunde" sei das Auto direkt auf das Brandenburger Tor zugerast. Ermittler sicherten noch in der Nacht Spuren am Ort des Vorfalls auf dem Pariser Platz. Die Leiche des Verunglückten wurde aus dem völlig zerstörten Autowrack geborgen. Das Brandenburger Tor und seine unmittelbare Umgebung waren in den frühen Morgenstunden noch gesperrt. Wann der touristisch hoch frequentierte Pariser Platz wieder frei zugänglich sein wird, ist nach Medienangaben noch nicht bekannt. Kurz vor Mitternacht ist mit offenbar hoher Geschwindigkeit ein Auto ins Brandenburger Tor gerast und hat das Bauwerk beschädigt. Das Fahrzeug ist in Brand geraten. Der Fahrer soll ums Leben gekommen sein. Hintergründe noch unklar. pic.twitter.com/1AGWGjLhcn — julius geiler (@glr_berlin) January 15, 2023 Mehr zum Thema - Nachwuchsprobleme bei der Berliner Polizei: Anwärtern mangelt es an Kondition und Bildung

