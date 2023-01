Freiburg: Frau bei Messerattacke getötet

Laut Medienberichten ist in Freiburg/Breisgau eine Frau durch einen Messerangriff getötet worden. Eine weitere Frau wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Quelle: www.globallookpress.com © Stefan Sauer/dpa

Am heutigen Mittwoch kam es nach Angaben des Polizeipräsidiums Freiburg gegen 7.10 Uhr im Freiburger Westen zu einem Messerangriff auf zwei Frauen. Eine der Frauen erlag später in einem Freiburger Krankenhaus ihren Verletzungen. Eine 30-jährige Frau wurde schwer verletzt. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 63-jährigen Mann deutscher Staatsangehörigkeit. Der Mann konnte mittlerweile festgenommen werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand sollen sich der Mann und das 30-jährige Opfer gekannt haben. In welcher Beziehung sie zueinander standen, ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei, die die Sachbearbeitung zum Tötungsdelikt übernommen hat. ❗#Freiburg: #Messerangriff- eine Frau verstorben, eine Frau schwer verletzt - mutmaßlicher Täter festgenommen: https://t.co/Kyd16TGljIpic.twitter.com/5b3egpPxks — Polizei Freiburg (@PolizeiFR) January 11, 2023 Laut Badischer Zeitung handelt es sich um das zweite Tötungsdelikt in Freiburg innerhalb weniger Tage. Mehr zum Thema - NRW: Zwei Verletzte nach Massenschlägerei mit Messern: Polizei gibt Warnschuss ab (rt/ots)

