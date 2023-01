3… 2… 1… mein schlechtes Gewissen! Ebay und das CO₂-Konto

Ebay-Kunden erhalten seit dem Ende des Vorjahres die Möglichkeit, bei jedem ihrer Einkäufe CO₂-Zertifikate zu erwerben. Im Verwaltungsrat von South Pole, der Firma, die das Ebay-Projekt unterstützt, sitzt eine Mitarbeiterin des WEF. Im Ebay-Kundenforum hagelt es eher Kritik zur Aktion.

Quelle: Gettyimages.ru © NurPhoto / Kontributor

Stammkunden der Verkaufsplattform Ebay wissen, bei potenziell interessanten Produkten aus der breiten Palette von Konsumgütern jeglicher Art, muss es manchmal schnell gehen. Der bekannte Firmenslogan dazu heißt seit Oktober 2003: "3... 2 ... 1 ... meins!". Von deutschen Nutzern eher unbemerkt im stressigen Alltag, installierte das Unternehmen, mit einem geschätzten Umsatz von rund 2,38 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2022, im November des Vorjahres in der Startleiste zwischen den Menüpunkten "Deals" und "Hilfe" die neue Hinweisfunktion "CO₂-Konto". Irritierte Ebay-Kunden erfahren auf der dazugehörigen Infoseite des Unternehmens: "Nachhaltigkeit beginnt mit kleinen Schritten". Weiter heißt es erläuternd zum Thema: "Gemeinsam mit South Pole, einem renommierten Projektentwickler und Anbieter von Klimaschutzlösungen, setzen wir neue Maßstäbe für klimafreundlicheres Einkaufen: Ab sofort bieten wir unseren Käufer*innen durch die neue Funktion 'Mein CO₂-Konto' Einblicke in die mit ihrem Warenkorb verbundenen CO₂-Emissionen." Die aktuell medial-politisch forcierte Klimadebatte appelliert regelmäßig in seinem Ansinnen an das Klima-Bewusstsein der Bürger. Kritischer formuliert, wird auf allen Ebenen des täglichen Daseins, das mögliche schlechte Gewissen permanent angesprochen. Konsum gut und schön, aber bitte nicht zulasten des Klimas, oder wie die Aktivistin Luisa Neubauer dieser Tage vorwurfsvoll formulierte: "Ihr habt euch verrechnet". Diese Aussage bezog sich dabei jedoch auf die Politik der Grünen und nicht auf die potenzielle Konsumabsicht eines Ebay-Kunden. Ebay informiert weiter zu der Bedeutung eines erwünschten CO₂-Kontos: "'Mein CO₂-Konto' gibt Käufer*innen Einblicke in ihren CO₂-Fußabdruck auf der Grundlage einer von South Pole entwickelten Methode, die sich an international anerkannten Emissionsfaktoren orientiert. Zu diesem Zweck hat South Pole ein eigenes Berechnungsmodell entwickelt, das den CO₂-Fußabdruck von Produkten bei eBay ermittelt." Amazon, eBay und Co.: Private Verkäufe müssen künftig ans Finanzamt gemeldet werden Die Stiftung "Allianz für Entwicklung und Klima", tätig im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, informiert über das Unternehmen South Pole, dass dieses "seit 2006 an der Spitze der Dekarbonisierung" stehen würde. Dekarbonisierung oder auch Entkarbonisierung bezeichnet die Umstellung einer Wirtschaftsweise, speziell der Energiewirtschaft, in eine mit niedrigerem Kohlenstoffumsatz. South Pole hat demnach "nahezu 1.000 Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt entwickelt". Hierbei zeigt sich auf der Webseite, in der Rubrik "Verwaltungsrat", dass eines der sieben genannten Mitglieder Gim Huay Neo ist. In ihrer Biografie ist zu erlesen, dass sie als "Unternehmensberaterin bei McKinsey & Co." tätig war, einem Unternehmens- und Strategieberatungsdienstleister. Aktuelle Wirkungsstätte von Frau Huay Neo ist das WEF, als "geschäftsführende Direktorin des Zentrums für Natur und Klima beim Weltwirtschaftsforum". South Pole ist als offizieller Partner des WEF gelistet. Die Kooperation zwischen South Pole und Ebay Deutschland besteht demnach bereits seit zwei Jahren. Die Seite Onlinehändler-News informierte im November 2022 zu den anvisierten Zielen der jüngsten Aktion: "Mit dem neuen Bereich "CO₂-Konto" bietet Ebay allen registrierten Nutzerinnen und Nutzern nun Zugriff auf konkrete Zahlen. Neben den gesamten CO₂-Emissionen aller Käufe des letzten Jahres besteht dabei die Möglichkeit diese nachträglich zu kompensieren. Auch die Werte der gesamten Ebay Community werden zum Vergleich geboten und sollen dabei vor allem Bewusstsein für die Mengen des durch Konsum erzeugten Co2-Ausstoßes schaffen." Auf der Ebay-Webseite heißt es dazu ergänzend: "Auf der Landingpage sehen die Käufer*innen ihre gesamten CO₂-Emissionen, die durch ihre getätigten Einkäufe entstanden sind, ebenso den bisher getätigten Ausgleich. Mit einem Klick auf 'Mehr ausgleichen' ist es möglich, manuell für einen höheren Ausgleich zu sorgen. In 1-Euro-Schritten wird angezeigt, wie viel CO₂ durch den Geldeinsatz kompensiert werden kann. Zudem wird in 'Mein CO₂-Konto' angezeigt, wie viele CO₂-Emissionen die Käufer*innen durch den Kauf von gebrauchten Artikeln eingespart haben – gegenübergestellt zu den potenziellen CO₂-Emissionen bei Neuware." Bisherige Kommentare im Community-Kundenforum von Ebay lauten unter anderem: Wenn Ebay mir mit dem CO₂-Konto ein schlechtes Gewissen einreden sollte, werde ich über Ebay nichts mehr kaufen und mein Konto löschen.

Einfach relaxen und ignorieren, das mit dem CO₂-Konto.

Kann mir mal einer verraten, wo das Geld für die CO₂-Emissionen hinfließt, habe zu dem Thema nix gefunden!? Vor allem was soll es bringen, wenn ich diese errechnete Summe zahlen soll .... was hilft das CO₂ einzusparen?

Ist Ebay also wirklich so extrem schlecht für's Klima, oder sind die CO₂-Angaben nur ausgewürfelt?

Ich bin einfach nur noch sprachlos. Jetzt werden meine CO₂-Emissionen gesammelt und gespeichert von Ebay?? Und ich kann meine "Umweltsünde" ausgleichen, in dem ich bezahle und damit CO₂-Zertifikate gekauft werden?? So doof und dumm verkauft zu werden ... Da mache ich nicht mit.

Hallo, wenn Sie weiterhin anfangen Kunden über Klimawandel und das neue "CO₂-Konto" zu scheinbarer Nachhaltigkeit zu erpressen, werde ich Ebay verlassen. Ihre Ausstoßwerte sind pure Lüge (...)

Liebes Ebay Team, ich erwarte die sofortige Löschung dieses CO₂-Kontos. Ich werde diese kranke Ideologie des erfundenen CO₂-Wahnsinns nicht unterstützen.

Dass ich jetzt ein CO₂-Konto habe, finde ich eine Frechheit. Ich werde nach 19 Jahren nichts mehr bei ihnen kaufen und mein Konto löschen. Mehr zum Thema - Amazon streicht mehr als 18.000 Jobs: "Unsichere Wirtschaftslage"

