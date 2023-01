Lauterbach twittert: "Gefährdung von Rettungskräften sollte Grund zur Kündigung der Wohnung sein"

Das neue Jahr hat für Karl Lauterbach auf Twitter nicht gut begonnen. Seinen ersten Tweet des Jahres löschte der Minister umgehend wieder. Darin hatte er gefordert, dass Gefährdung von Rettungskräften ein Grund zur Kündigung der Wohnung sein müsse.

Quelle: www.globallookpress.com © Jörg Carstensen/dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat mit seinem ersten Tweet des Jahres für Aufsehen gesorgt – und ihn daraufhin offenbar umgehend gelöscht. Meinung Das ist privat – Gesundheitsministerium distanziert sich von Lauterbachs Twitter-Account Als Kommentar zu einem Bericht des Portals spiegel.de über Übergriffe auf Rettungskräfte in der Silvesternacht hatte der Minister am Sonntagvormittag gefordert, dass ein derartiges Verhalten ein Grund zur Kündigung der Wohnung sein müsse. Wörtlich schrieb der Gesundheitsökonom: "Eine Schande, dass eine kleine Gruppe von Chaoten gerade die Rettungskräfte angreift. Ich danke allen, die Verletzten und Kranken in dieser Nacht geholfen haben. Rücksichtslose Gefährdung der Rettungskräfte sollte ein Grund zur Kündigung der Wohnung sein." Der deutsche Gesundheitsminister hat seinen 1. Tweet im Jahr 2023 gelöscht.Hier ist er nochmal zur Erinnerung: pic.twitter.com/5Q5J7gPrjP — Argo Nerd (@argonerd) January 1, 2023 Der Tweet ist nicht mehr abrufbar. Es ist davon auszugehen, dass Lauterbach ihn gelöscht hat. Er wurde allerdings hier gesichert. Ein Twitternutzer kommentierte: "Wie schräg kann es noch werden? Rücksichtslose Gefährdung der Rettungskräfte sollte ein Grund zur Kündigung der Wohnung sein" Vielleicht auch Steuerhinterziehung, rote Ampel überfahren oder Ladendiebstahl? Bundeskanzler, bitte handeln Sie endlich." Wie schräg kann es noch werden? "Rücksichtslose Gefährdung der Rettungskräfte sollte ein Grund zur Kündigung der Wohnung sein"Vielleicht auch Steuerhinterziehung, rote Ampel überfahren oder Ladendiebstahl?@Bundeskanzler, bitte handeln Sie endlich 🙏 pic.twitter.com/puzXGh5IQ1 — Zacki (@FrankfurtZack) January 1, 2023 Am Silvestertag hatte der umstrittene Minister den Bürgern in einem ebenfalls skurril wirkenden Tweet noch einen "guten Rutsch in das neue Jahr" gewünscht – und für 2023 "neue Aufgaben" angekündigt. Ich wünsche allen Bürgern einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich bin froh, dass die Gefahr durch Corona für uns mittlerweile stark gesunken ist. Allen, die dabei mitgeholfen haben, meinen Dank. Jetzt warten neue Aufgaben. Mein besonderer Dank an alle Pflegekräfte und ÄrztInnen pic.twitter.com/oykSMEi5JT — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) December 31, 2022 Mehr zum Thema - Leicht benebelt oder geblendet? Minister Lauterbach irritiert seine Twitter-Follower

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.