Cheese zur Reichspogromnacht: Fastfood-Kette KFC entschuldigt sich für peinliche Werbung

Zum Gedenktag an die Reichspogromnacht haben Nutzer der App der Fastfood-Kette KFC auf ihren Handys eine Push-Nachricht bekommen, in der es hieß: "Gönn dir ruhig mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken". Die Werbung sorgte in den sozialen Medien für Empörung.

Quelle: www.globallookpress.com © Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency

Ausgerechnet zum Jahrestag der Reichspogromnacht hat der deutsche Ableger von Kentucky Fried Chicken (KFC) an die Nutzer seiner App eine Push-Nachricht verschickt, die für heftige Empörung in den sozialen Medien sorgte. Mit dem Titel "Gedenktag an die Reichspogromnacht" und dem Text "Gönn dir ruhig mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken" wurde für die Fastfood-Kette geworben. Die Reaktion des Twitter-Nutzers Björn verbreitete sich am 9. November viral. BITTE WAS SOLL ICH MIR GÖNNEN? @KFCDeutschlandpic.twitter.com/jNVPmbawH8 — Björn (@BjrnHfer) November 9, 2022 Zahlreiche Kunden verurteilten die Werbung als geschmacklos und unangemessen. Hallo @KFCDeutschland - Geht es noch geschmackloser? Ich deinstalliere jetzt die App, das geht zu weit und ist nicht zu entschuldigen.„Gedenktag an die Reichspogromnacht - Gönn dir ruhig mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken. Jetzt bei KFCheese!“ pic.twitter.com/9oZyJfHXHj — Ali Utlu (@AliCologne) November 9, 2022 Einige Stunden später kam schließlich die Entschuldigung. Die Fastfood-Kette schickte eine weitere Smartphone-Benachrichtigung nach, in der es hieß, es sei ein Fehler passiert. Der Push sei "durch einen Fehler im System entstanden". Man überprüfe die internen Prozesse umgehend, damit sich so etwas nicht wiederholt. Will euch natürlich nicht die Nachricht von @KFCDeutschland vorenthalten pic.twitter.com/Ae3zRSkNGt — Björn (@BjrnHfer) November 9, 2022 In einem Statement für die Zeitschrift Stern teilte das Unternehmen mit, am 9. November sei eine Push-Benachrichtigung an die KFC-Kunden in Deutschland verschickt worden, die eine "unsensible und inakzeptable" Nachricht enthalten habe. Der Zwischenfall sei durch einen halbautomatischen Prozess verursacht worden, der die Basis für die Erstellung solcher Inhalte für die App sei. Dieser Prozess sei mit Feier-, Gedenk- und Aktionstagen verbunden. In diesem Einzelfall sei der interne Überprüfungsprozess nicht ordnungsgemäß eingehalten worden. Mehr zum Thema - Lettische Behörden verbieten Gedenken an Befreiung des NS-Vernichtungslagers Salaspils

