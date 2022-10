Nach Faesers Kritik am WM-Gastgeber: Katar bestellt deutschen Botschafter ein

Kurz vor ihrer anstehenden Reise nach Katar am Montag hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser den WM-Ausrichter scharf kritisiert. Unter anderem beklagte sie Menschenrechtsverletzungen. Nun hat Katar den deutschen Botschafter einbestellt.

Quelle: www.globallookpress.com © Wolfgang Kumm

Katars Außenministerium hat den deutschen Botschafter einbestellt und ihm eine Protestnote zu den jüngsten Äußerungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser über die Fußball-WM 2022 in seinem Land übergeben. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte, dass der deutsche Botschafter zum Gespräch geladen war. Meinung Vom Klimaaktivisten zum Beschaffer fossiler Energie – Krieg holt Habeck auf den Boden der Realität Faeser hatte kürzlich in einem ARD-Interview gesagt, die Vergabe von sportlichen Großereignissen müsse "an die Einhaltung der Menschenrechte, an Nachhaltigkeitsprinzipien" geknüpft sein. Mit Blick auf die Entscheidung, die diesjährige WM von Katar ausrichten zu lassen, fügte die für Sport zuständige Ministerin hinzu: "Es gibt Kriterien, an die sich gehalten werden muss, und dann wäre es besser, dass das nicht in solche Staaten vergeben wird." Für die Bundesregierung sei das "eine total schwierige Vergabe", so die SPD-Politikerin. Am Montag will Faeser zusammen mit der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Luise Amtsberg, den sportpolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen und einer Delegation des Deutschen Fußball-Bundes um Präsident Bernd Neuendorf nach Katar reisen. Nach Angaben ihres Ministeriums sind Treffen mit Spitzenpolitikern und mit Vertretern der Zivilgesellschaft geplant. Ab dem 20. November findet in dem Golfstaat die Weltmeisterschaft statt. Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad al-Thani, hatte am Dienstag im Hinblick auf die WM beklagt, das Land sehe sich einer "beispiellosen Kampagne" ausgesetzt, die noch kein Gastgeber erlebt habe. Mehr zum Thema - Was sind Menschenrechte gegen Öl – Boris Johnsons Scheitern in Saudi-Arabien

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.