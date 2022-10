EZB erhöht Leitzins erneut um 0,75 Prozentpunkte

Die Europäische Zentralbank hat angesichts der Rekordinflation in der Eurozone einen weiteren großen Zinsschritt beschlossen. Der Leitzins steigt zum dritten Mal in diesem Jahr, und zwar diesmal von 1,25 auf 2,0 Prozent.

Quelle: www.globallookpress.com © ECB

Mit dem Argument der Inflationsbekämpfung hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins erneut erhöht. Er steigt um 75 Basispunkte auf 2,0 Prozent. Sie folgt damit den Vorgaben aus den USA. Die US-amerikanische Zentralbank Federal Reserve (FED) hatte den Leitzins bereits im September um ebenfalls 75 Basispunkte angehoben. Experten warnen vor einer Spirale der Leitzinserhöhung, die einen weltweiten Konjunktureinbruch verursachen könnte. Ob das Mittel der Zinserhöhung in der aktuellen Situation geeignet ist, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, ist unter Experten umstritten. Die Inflation hat ihre Ursache in der sanktionsbedingten Angebotsverknappung von Energie. Der Leitzins hat darauf keinen Einfluss, argumentieren Ökonomen.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.