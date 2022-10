Habeck: "Schwere Energiekrise droht zu Wirtschafts- und Sozialkrise auszuwachsen"

"Es sind ernste Zeiten", sagte der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck am Mittwoch mit Blick auf seine Konjunkturprognose für Deutschland.

Auf seiner Bundespressekonferenz in Berlin teilte Habeck mit, dass wegen der Energiekrise eine Rezession für die deutsche Wirtschaft erwartet werde. Im Gesamtjahr 2023 werde die Wirtschaft um 0,4 Prozent schrumpfen. Dies sei Teil der neuen Wirtschaftsprognosen, erklärte Habeck. Für diese düstere "Herbstprognose" machte Habeck ausschließlich Wladimir Putin verantwortlich. Er unterstellte dem russischen Präsidenten, die schwere Energiekrise herbeigeführt zu haben, um eine Wirtschaftskrise auszulösen, die dann in einer sozial angespannten Lage münden würde. Habeck unterstrich: "Ich bin fest davon überzeugt, dass Putin mit diesem Versuch der Destabilisierung der wirtschaftspolitischen Grundordnung scheitern wird, so wie er auf dem Schlachtfeld der Ukraine dabei ist zu scheitern." Was die Energieversorgung mit Gas angeht, so erklärte der deutsche Wirtschaftsminister, dass Deutschland sein Ziel, die Gasspeicher zu 95 Prozent zu füllen, vermutlich schon am Donnerstag erreichen werde.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.