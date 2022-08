Affäre mit immer neuen Vorwürfen: ARD entzieht der RBB-Spitze das Vertrauen

Fast täglich kommen immer neue Details zum Ausmaß des Skandals um die inzwischen abgesetzte Senderchefin Patricia Schlesinger beim Rundfunk Berlin-Brandenburg ans Licht. Die anderen ARD-Häuser erklären nun, in der Affäre das Vertrauen in die RBB-Geschäftsleitung zu verlieren.

Die ARD-Intendanten haben demnach das Vertrauen in die amtierende Geschäftsleitung des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) in der Aufarbeitung der Affäre um die abberufene Senderchefin Patricia Schlesinger verloren. ARD-Chef Tom Buhrow teilte am Samstag mit: "Wir, die Intendantinnen und Intendanten der ARD, haben kein Vertrauen mehr, dass der geschäftsführenden Leitung des Senders die Aufarbeitung der diversen Vorfälle zügig genug gelingt." Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa soll mangelnde Aufklärung bei dem umstrittenen Bonus-System für Führungskräfte im Haus eine Rolle gespielt haben. Aus ARD-Kreisen sei demnach zu hören, dass manchmal nach Intendantenschalten ganz neue Sachlagen zu Vorwürfen rund um den RBB vorlägen, die zuvor nicht von dem Sender in der Runde kommuniziert worden seien. Buhrow, der auch Intendant des Westdeutschen Rundfunks (WDR) ist, erklärte in seiner Funktion als ARD-Chef: "Wir wollen ein Signal senden: Wir wollen helfen, dass der Sender stabilisiert wird und dass auch wieder Vertrauen wachsen kann, damit wieder berechenbare transparente Strukturen einkehren. Wir sind der Überzeugung, dass es mit dieser Geschäftsleitung immer unruhiger wird." Es werde auch im RBB, unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, immer unruhiger statt ruhiger. Buhrow ergänzte: "Es scheint so instabil, dass man sagen kann, es besteht die Gefahr, dass sich die Strukturen des RBB anfangen aufzulösen." Nun wächst auch innerhalb der ARD der Druck auf das Führungsteam rund um den geschäftsführenden RBB-Intendanten Hagen Brandstäter, die Ämter niederzulegen. Bereist am Samstagvormittag hatte die Rundfunkratsvorsitzende Friederike von Kirchbach ihren sofortigen Rücktritt aus dem RBB-Kontrollgremium erklärt. Am Montag trifft sich der Verwaltungsrat des Senders, um über die konkrete Vertragsauflösung der abberufenen Intendantin Schlesinger zu beraten. Fast täglich kommen immer neue Details zum Ausmaß des Skandals um die inzwischen abgesetzte Senderchefin ans Licht. Die ganze Krise beim RBB dreht sich um Vorwürfe der Vetternwirtschaft und des Filzes gegen die zurückgetretene und abberufene Intendantin sowie den zurückgetretenen Chefkontrolleur Wolf-Dieter Wolf. Die Vorwürfe drehen sich unter anderem um Absprachen zwischen beiden zu Schlesingers Gehalt, das bislang nicht in Gänze offengelegt wurde. Ihre Grundvergütung betrug zuletzt 303.000 Euro. ZDF-Bericht: ARD wusste seit Monaten vom Bonus-System beim RBB Besonders die erst vor wenigen Tagen der breiten Öffentlichkeit bekannt gewordene Praxis der Prämien-Zahlungen an die RBB-Führungsetage sorgte für Empörung. Die "variablen leistungsbezogenen Gehaltsanteile" in Höhen von 10 bis 25 Prozent der Grundvergütung sollen demnach seit 2018 mindestens 27 außertariflich bezahlte Führungskräfte erhalten haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten gehe es demnach um Prämien-Zahlungen im zusammengerechnet sechsstelligen Bereich. Laut einem Bericht des ZDF soll das Boni-System beim RBB innerhalb der ARD jedoch seit Monaten bekannt gewesen sein. Das Magazin ZDF frontal berichtete diese Woche, dass "die Personalchefin des RBB im April 2022 auf einer Fachkonferenz, der Personalleiterkonferenz der ARD, das RBB-Modell der variablen Gehaltsanteile vorgestellt" habe, was daraufhin "deutlich kritisch diskutiert wurde". Demnach sei den Intendantinnen und Intendanten das Modell allerdings nicht vorgestellt worden. Üppige "Vorruhestandsregelungen" für unerwünschte Manager Auch eine weitere Meldung zu dieser Affäre sorgt seit Freitag für Empörung und Kopfschütteln. Laut einem Bericht von rbb-Rechercheteam, der zu den Vorwürfen gegen die Spitze im eigenen Haus recherchiert, bezahlt der Sender seit vier Jahren einen Medienmanager, der jedoch faktisch freigestellt sei. Der Mann, der seit den 90er Jahren beim RBB angestellt war und zuletzt als Geschäftsführer der rbb media GmbH, einer Tochterfirma des Senders, arbeitete, soll 2018 mit einer lukrativen "Vorruhestandsregelung" seinen Posten geräumt haben. Ihm folgte eine ehemalige Mitarbeiterin einer MDR-Tocherfirma, die als Vertraute von Schlesinger galt. Der in "Vorruhestand" geschickte Manager soll laut Bericht bis 2026 insgesamt rund 700.000 Euro erhalten, davon seien bislang bereits 300.000 Euro an den Mann ausgezahlt worden sein. Zudem soll der damals 57-jährige Jurist kurz nach seiner Freistellung 2018 auch ein Beraterhonorar in Höhe von insgesamt 10.000 Euro sowie Boni in Höhe von 24.000 Euro erhalten haben. In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video mit Patricia Schlesinger als Moderatorin beim NDR-Politmagazin Panorama. Mehr Informationen folgen.

