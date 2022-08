Bundesregierung senkt temporär Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am Donnerstag in Berlin an, die Mehrwertsteuer auf Gas befristet auf 7 Prozent zu senken.

© picture alliance / Kontributor

Seit Wochenbeginn hat sich für die Bürger in Deutschland die große Sorge bestätigt, dass die kommende Gasumlage rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde betragen wird. Auf die Umlage fällt Mehrwertsteuer an. Das bedeutet für einen durchschnittlichen vierköpfigen Haushalt Mehrausgaben von rund 470 Euro pro Jahr. Als Reaktion auf die breite gesellschaftliche Kritik hat die Bundesregierung nun mitgeteilt, dass sie für einen befristeten Zeitraum einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz auf Erdgas verlangen wird. Bundeskanzler Olaf Scholz wird von der Nachrichtenagentur dpa mit den Worten zitiert, dass er von den Unternehmen erwarte, dass "sie die Steuersenkung eins zu eins an die Verbraucher weitergeben". Des Weiteren teilte er laut der dpa mit, dass "die Gaskunden insgesamt deutlich stärker entlastet als sie durch die staatliche Gasumlage belastet" würden. Der offizielle Twitter-Account des Bundeskanzlers ließ mitteilen: "Wir werden die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 % auf 7 % absenken, solange die Gasumlage erhoben wird. Ich erwarte von den Unternehmen, diese Entlastung eins zu eins an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Die Gerechtigkeitsfrage ist für unseren Zusammenhalt entscheidend!" Wir werden die #Mehrwertsteuer auf #Gas von 19 % auf 7 % absenken, solange die #Gasumlage erhoben wird. Ich erwarte von den Unternehmen, diese Entlastung eins zu eins an die Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Die Gerechtigkeitsfrage ist für unseren Zusammenhalt entscheidend! — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 18, 2022 Ursprünglich hatte die Bundesregierung beabsichtigt, auf eine Berechnung der Mehrwertsteuer zu verzichten, und einen dementsprechenden Antrag in Brüssel gestellt. Diesem hatte die EU-Kommission zuletzt eine Absage erteilt. Die verkündete Steuererleichterung soll laut Informationen der dpa "für den Zeitraum der Gasumlage gelten, also bis Ende März 2024".

