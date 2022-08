Wegen des Klimawandels soll der Rhein umgebaut werden

Der seit Wochen andauernde niedrige Wasserstand im Rhein führt zu Forderungen, den 2018 vereinbarten Acht-Punkte-Plan umzusetzen, den die Wirtschaft derzeit mit Verkehrsministerium vereinbart hatte. Dazu gehöre auch ein Umbau des Rheins.

© Felicitas Rabe

Nach Angaben der Stadtentwässerungbetriebe Köln wurde am 15. August um 06:00 Uhr ein Rheinwasserstand von 0,75 Meter Kölner Pegel (KP) gemessen. Für Dienstag werde ein Rheinwasserstand von 0,70 Meter KP ± fünf Zentimeter erwartet. Voraussichtlich werde sich der Rheinwasserstand in Köln in den nächsten Tagen kaum verändern. Jetzt gibt das durch die Dürre verursachte das Niedrigwasser laut Kölner Stadtanzeiger bei Leverkusen mittlerweile schon jahrzehntelange Geheimnisse frei. Wie das Handelsblatt am Sonntag berichtete, liegt dem Niedrigwasser auch politisches Versagen zugrunde. Der Zeitung zufolge ist der seit Wochen fallende Rheinpegel ein Beispiel dafür, wie der Klimawandel dafür sorge, dass Deutschland immer heißer und trockener werde – mit dramatischen Folgen für Landschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Rhein sei nun so ausgetrocknet, dass er streckenweise für den kommerziellen Schiffsverkehr nicht mehr befahrbar sei. Unternehmen, die auf Europas größte Wasserstraße zur Rohstoffversorgung angewiesen seien, hätten schon seit Wochen ihre Lager aufzufüllen und alternative Transportwege auszuloten. Bei anhaltendem Niedrigwasser seien Produktionsdrosselungen nicht ausgeschlossen, heißt es im Handelsblatt. Zwar habe die Wirtschaft bereits 2018 einen Acht-Punkte-Plan gegen Niedrigwasser mit dem Verkehrsministerium vereinbart, um sich zukünftig auf solche Ereignisse vorzubereiten. Doch auf den entscheidenden Beitrag warte man bis heute: "Aber der maßgebliche Beitrag der Politik steht hingegen noch aus: nämlich die Schiffbarkeit des Rheins durch Umbau zu verbessern", stellte die Zeitung fest. Daher sei das erneute Niedrigwasser nur ein Beispiel für das Versäumnis von Bund und Ländern, die richtigen Weichenstellungen für den Klimawandel vorzunehmen. Zudem fehle für den Schutz von Risikogruppen auch ein nationaler Hitzeaktionsplan. Jetzt dulde die Zeit keinen Aufschub mehr. Mehr zum Thema - Klimawandel mit Bürgernähe: ZDF-"Wetterfrosch" Özden Terli fordert Abbau von Wohlstand

