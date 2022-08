Causa Patricia Schlesinger: Rücktritt als ARD-Vorsitzende, aber nicht als RBB-Intendantin

Nach wochenlangen Vorwürfen wegen nachweislicher Interessenkonflikte ist die Intendantin des "Rundfunks Berlin-Brandenburg" (RBB), Patricia Schlesinger, mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als "ARD"-Vorsitzende zurückgetreten. Ihre Position als Intendantin bleibt von der Entscheidung vorerst unberührt.

Quelle: Gettyimages.ru © © Britta Pedersen

