Mit Photoshop nachgeholfen? Zuschauer beschweren sich über dunklen AKW-Qualm im ZDF

Atomkraftwerke stoßen weißen Wasserdampf aus: Allerdings nicht beim "ZDF". Dort fiel zahlreichen Zuschauern eine Bildmanipulation auf: Über einem Atomkraftwerk waren wiederholt schwarze Wolken zu sehen. Der Sender hat das Bild mittlerweile ausgetauscht – und weist die Vorwürfe von sich.

Quelle: www.globallookpress.com © Screenshot/ZDF Mediathek

In seinem Beitrag "Blackout ohne Atomkraft" zeigt das ZDF schwarze Wolken über einem AKW – dabei sind diese stets weiß. Auf eine Anfrage der Bild zu dieser offensichtlichen Manipulation antwortete das ZDF am Dienstag: "Bei dem angesprochenen Bild handelt es sich erkennbar um eine Fotomontage, wie sie bei Thumbnails, mit denen Sendungen auf YouTube und anderen Plattformen beworben werden, üblich ist. Die angesprochene 'ZDFheute'-Live-Sendung beschäftigte sich mit der Frage, ob ohne Strom aus Gas und Atomkraft ein Blackout droht. Der markierte Begriff Blackout stand im Kontext dieses Livestreams für die Sorge um Netzstabilität und Stromversorgung bei Dunkelflaute – verbunden mit der Frage, ob uns Atomstrom davor bewahren kann." Zahlreiche Nutzer hatten sich darüber beschwert. Einer schrieb in sozialen Medien: "Und täglich grüßt das Murmeltier: Nein, liebes ZDF, aus Kernkraftwerken kommt immer noch kein schwarzer Rauch." Inzwischen hat das ZDF das Vorschaubild des aktuellen Beitrags geändert. In dem Beitrag selbst ist es am Mittwoch noch zu finden. Die dunklen Wolken haben sich offenbar verzogen. Bereits im Februar war der Sender für eine ähnliche Bildmanipulation in die Kritik geraten.

