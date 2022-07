RT DE schaltet neue Kommentarfunktion frei

Liebe Leser, viele von Ihnen dürften bereits wissen, dass wir die Kommentarfunktion unserer Website Anfang des Jahres vorübergehend abschalten mussten, um sicherzustellen, dass dieses Kommunikationsmittel nicht missbraucht wird. Das Kommentieren auf unserer Website soll für alle so sicher und so wenig einschränkend wie möglich sein, zugleich jedoch Hass, Hetze und Beleidigungen konsequent ausschließen. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Wir freuen uns, Ihnen nun mitteilen zu können, dass die Kommentarfunktion ab sofort wieder zur Verfügung steht. Wir schätzen die Möglichkeit sehr, ihnen damit eine Plattform zum gegenseitigen Austausch bieten zu können und hoffen, dass das neue System unter ReplyBox tadellos funktioniert, sodass Sie sich wieder über aktuelle Themen austauschen und informieren können. Ihre RT DE-Redaktion

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.