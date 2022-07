Landkreis Görlitz: Schafherde ausgebrochen, 15 tote Tiere – vor Wölfen geflüchtet?

Sie sind die bösen Tiere in deutschen Märchen und immer für einen Schauer gut – Wölfe. In Wirklichkeit wurden sie mühsam wieder angesiedelt, nachdem sie in Deutschland bereits ausgerottet worden waren. In Görlitz sollen ihnen jetzt Schafe zum Opfer gefallen sein.

Quelle: www.globallookpress.com © M. Henning via www.imago-images.

Eine Schafherde von über 100 Schafen ist in der Nähe von Dauban in der Nacht zum Freitag aus einer Weide ausgebrochen. 15 der Schafe sind tot, 40 konnten inzwischen wieder eingefangen werden, meldet die Fachstelle Wolf des Sächsischen Landesumweltamtes. Streitpunkt Wolf: Wieder 25 Schafe gerissen – Schäfer klagen über steigende Verluste Bisher konnte nur ein totes Schaf auf der Weide genauer begutachtet werden; der Gutachter ordnete die Bissspuren einem Caniden zu. Die Gattung der Caniden umfasst Wölfe ebenso wie Hunde. Frühestens wenn die übrigen toten Schafe untersucht wurden, kann mit Sicherheit gesagt werden, ob Wölfe den Vorfall ausgelöst haben. Im Wald bei Dauban lebt eines von 22 sächsischen Wolfsrudeln mit insgesamt etwa 150 Tieren. Vorfälle mit Nutztieren sind allerdings selten; nach Untersuchungen des NABU ernähren sich frei lebende Wölfe in der Lausitz überwiegend von Rothirschen, Rehen und Wildschweinen; der Anteil an Nutztieren in ihrer Ernährung beträgt ganze 0,8 Prozent. Nichtsdestotrotz dürfte der Vorfall bei Görlitz die Debatte über eine Bejagung von Wölfen auch in Sachsen wieder aufleben lassen. Auch in Niedersachsen gibt es entsprechende Bemühungen. Da Wölfe eine streng geschützte Tierart sind, ist ein Erfolg dieser Bemühungen allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Mehr zum Thema - Raubtierfreunde versus Landwirte – Gerichte mit Fällen zum Schutz des Wolfes überfordert

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.