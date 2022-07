Grünen-Politiker Dahmen geht von "großem Lockdown" im Herbst aus

Nach Ansicht des Grünen-Politikers Janosch Dahmen droht im Herbst eine Situation, die "wieder so schlimm wird, dass man das ganze Land herunterfahren muss mit einem großen Lockdown". Eigenverantwortung allein werde nicht ausreichen, so Dahmen.

Quelle: www.globallookpress.com © Kay Nietfeld/dpa

Janosch Dahmen, Gesundheitspolitiker der Partei Bündnis 90/Die Grünen, plant, eine Maskenpflicht in Innenräumen durchzusetzen. Dem ARD-Morgenmagazin erklärte er, nach seiner Ansicht drohe im Herbst eine Situation, die "wieder so schlimm wird, dass man das ganze Land herunterfahren muss mit einem großen Lockdown". Daher müsse man nun "dafür sorgen, dass wir erst gar nicht in eine solche schlimme Situation kommen". Dahmen sprach sich daher für das Tragen von Masken in Innenräumen als "wirkungsvolle Maßnahme" aus. Im Moment sehe man, dass Eigenverantwortung allein nicht reiche. In geschlossen Räumen werde derzeit oft keine Maske getragen, was es dem Virus "superleicht mache", so Dahmen. "Hier brauchen wir für den Herbst eine Rechtsgrundlage, dass im Innenraum konsequent Maske getragen wird. Wir haben für den Infektionsschutz eine hinreichende wissenschaftliche Grundlage, das werden wir jetzt gemeinsam beraten." Daher sei er zuversichtlich, dass man sich auch mit dem Koalitionspartner FDP einigen könne. Weiter plädierte er dafür, den Sommer für weitere Corona-Impfungen zu nutzen. Man brauche nun eine "breit angelegte Impfkampagne für die vierte Impfung". Diese solle nicht nur Personen über 70, sondern auch Jüngere adressieren, "um mit einem frischen Impfschutz in den Herbst zu gehen". Mehr zum Thema - Noch vor der Sommerpause: Länder wollen härtere Corona-Maßnahmen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.