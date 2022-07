Bill Gates und Jens Stoltenberg: Ziemlich beste Freunde von der GAVI-Impfallianz

Seit 1990 ist der aktuelle NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in verschiedene Funktionen in der norwegischen Spitzenpolitik tätig und lernte dabei auch Microsoft-Gründer Bill Gates kennen. Stoltenberg war in Norwegen Staatssekretär, Finanzminister und zweimal Ministerpräsident (2000/2001 und 2005–2013).

Wie report24 am Freitag berichtete, war Stoltenberg zwischen seinen beiden Amtszeiten als Ministerpräsident, von 2002 bis 2005, Leiter der weltweit agierenden und von Gates initiierten GAVI-Impfallianz gewesen. In dieser Zeit waren große Summen an norwegischen Steuergeldern direkt an GAVI geflossen – von 2005 bis 2010 gut 400 Millionen US-Dollar –, wie die Bill and Melinda Gates Foundation selbst bekannt gab.

Stoltenberg, der selbst gegen COVID-19 geimpft ist, musste im Juni einen Besuch in Berlin absagen. Er war an Gürtelrose erkrankt – die Krankheit gilt als eine der häufigsten Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe. Unter anderem BioNTech-Gründer Uğur Şahin forscht jedoch bereits an einem neuen Impfstoff gegen diesen Ausschlag.

