Hamm/Westfalen: Messerangriff in Hochschule – mehrere Verletzte, Täter festgenommen

Wie die örtliche Polizei per Twitter mitteilte, hat ein Mann an einer Hochschule in Hamm/Westfalen mehrere Menschen mit einem Messer verletzt, davon einen schwer. Einzelheiten zur Tat sind noch nicht bekannt. Allerdings wurde der Täter festgenommen, die Polizei hat vor Ort ihre Arbeit aufgenommen.

Quelle: www.globallookpress.com © Fotostand / K. Schmitt via www.imago-images.de

Nach Presseberichten soll sich die Tat im Stadtteil Lippstadt ereignet haben. Die Polizei schrieb auf Twitter: "Die Polizei Hamm hat einen größeren Einsatz im Bereich der Hochschule Hamm-Lippstadt. Mehrere Personen wurden mit einem Messer verletzt. Der Täter ist sicher. Wir sind mit starken Polizeikräften vor Ort und bitten Sie, diesen Bereich zu meiden." Die #Polizei#Hamm hat einen größeren Einsatz im Bereich der Hochschule Hamm-Lippstadt. Mehrere Personen wurden mit einem Messer verletzt. Der Täter ist sicher. Wir sind mit starken Polizeikräften vor Ort und bitten Sie, diesen Bereich zu meiden. Wir berichten hier. — Polizei NRW HAM (@polizei_nrw_ham) June 10, 2022 An der Hochschule Hamm-Lippstadt hat ein Täter nach ersten Angaben mehrere Personen mit einem Messer verletzt. Auch Radio Lippewelle Hamm hatte berichtet. In einem Gebäude der Hochschule Hamm-Lippstadt hatte der Täter vier Menschen durch Messerstiche verletzt. Bei einem Opfer seien die Verletzungen so gravierend, dass es mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Messerattacke: Mann verletzt Frau und Kind an Grundschule in Esslingen Der Täter war in einem Hörsaal von Studenten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Bei dem Mann handele es sich um einen 34-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Ob er selbst Student an der Hochschule ist oder war, sei noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann gegen 15.30 Uhr in das Gebäude der Hochschule gegangen und habe auf den Fluren Menschen angegriffen. Dann habe er einen größeren Hörsaal angesteuert. Dort sei er überwältigt worden. Wie der WDR meldet, werden Zeugen in der Mensa der Hochschule seelsorgerisch betreut. Inzwischen gehe man nicht mehr davon aus, dass auf dem Campus noch eine Gefahr besteht, so ein Polizeisprecher. Es heißt, der 34-Jährige sei ein Einzeltäter. Die Polizei Dortmund habe die Führung des Einsatzes und der Ermittlungen übernommen. (rt/dpa) Mehr zum Thema - Todesfahrt in Berlin: Doch kein Bekennerschreiben – Scholz und Giffey sprechen von "Amok"

