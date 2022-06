Messerattacke: Mann verletzt Frau und Kind an Grundschule in Esslingen

In einer Grundschule in Esslingen hat ein Mann am Freitagmorgen eine Frau und ein Kind schwer verletzt. Der Täter ist flüchtig, Großeinsatz der Polizei läuft.

Ein Mann hat eine Frau und ein Kind im Bereich der Katharinenschule in Esslingen bei Stuttgart am Freitag mit einem Messer attackiert. Das Motiv der Tat ist bisher unbekannt. „Die Frau und das Kind sind schwer verletzt und in einer Klinik“, sagte der Pressesprecher der Polizei Reutlingen, Michael Schaal, gegenüber FOCUS Online. Um 8 Uhr am Freitagmorgen sei die Benachrichtigung über die Verletzten bei der Polizei eingegangen, so Schaal. Derzeit laufen Einsatzmaßnahmen nach einem Körperverletzungsdelikt. *km — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) June 10, 2022 Aufgrund der Pfingstferien findet an der Schule derzeit kein Unterricht statt. Laut Polizei wurde stattdessen eine Ferienbetreuung eingerichtet. Nach Angaben der Polizei ist der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst. Es laufen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz ist. Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Täter sich noch auf dem Schulgelände aufhalte, so die Polizei. Das SEK befindet sich im Großeinsatz. Mehr Informationen in Kürze...

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.