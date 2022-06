Berlin: Auto fährt in Menschenmenge – Ein Toter, mehrere Verletzte

Ein Fahrzeug fuhr in Berlin in eine Menschenmenge. Das erklärte die Berliner Feuerwehr. Bei dem Vorfall wurden laut ersten Informationen zehn Personen verletzt.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Jürgen Held

In Berlin ist am Mittwochvormittag ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren, wie der Sender rbb Inforadio unter Berufung auf die Berliner Feuerwehr berichtete. Dabei seien zehn Personen verletzt und eine Person getötet worden. Die Polizei bestätigte gegen 11 Uhr den Vorfall, der sich gegen 10.30 Uhr ereignet. Es sei noch nicht bekannt, ob der Fahrer vorsätzlich handelte oder nicht. Die Einsatzkräfte der Polizei hielten den Fahrer fest. Thilo Cablitz, Pressesprecher der Polizie, erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt." Die Einsatzkräfte sperrten die Umgebung des Vorfalls weiträumig ab. Derzeit gibt es einen größeren Einsatz in der #Tauenzienstraße.Ein Mann soll in eine Menschengruppe gefahren sein. Ob es sich um einen Unfall handelt oder vorsätzliches Handeln, ist noch nicht bekannt. Einsatzkräfte halten den Mann, der gefahren sein, soll vor Ort fest.^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 8, 2022 Zunächst hieß es, dass es bis zu 30 Verletzte geben könnte. Die Berliner Feuerwehr schrieb auf Twitter, dass sie mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort sei. #Rettungsdienst_Einsatz in #Charlottenburg in der #Rankestraße mit mehreren verletzten Personen #MANV. Aktuell befinden sich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort oder sind auf der Anfahrt.Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 8, 2022 Bei dem Fahrzeug könnte es sich laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur um einen Lastwagen handeln. Auf einem Bild eines Journalisten, das den Vorfallort zeigen soll, ist jedoch ein PKW zu erkennen, der über den Gehweg in einen Laden gefahren zu sein scheint. #Tauentzienpic.twitter.com/id5W0nkL66 — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) June 8, 2022 Dabei könnte es sich um einen Renault Clio handeln. Der Vorfall soll sich an der Ecke Tauentzienstraße/Rankestraße im Bezirk Charlottenburg in der Nähe des Breitscheidplatzes ereignet haben. Sanitäter versorgen Verletzte am #Kurfürstendamm Ecke Rankestrasse in #Berlin. Ein Auto fuhr in die Menge, mindestens eine tote Person pic.twitter.com/pVR8pC2vns — Joachim Fahrun (@JoachimFahrun) June 8, 2022 Am 19. Dezember 2016 war der islamistische Terrorist Anis Amri mit einem gestohlenen LKW in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Bei dem Terrorangriff starben insgesamt 13 Personen. Mehr zum Thema – Amri-Untersuchungsausschuss verzeichnet Fehler beim "Gefährdermanagement"

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.