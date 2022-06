Schweres Zugunglück in Bayern – Drei Tote und viele Verletzte nach Entgleisung

Bei einem Zugunglück im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind am Freitag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Auch zahlreiche Schwerverletzte sind zu beklagen.

Quelle: AFP © STR / NETWORK PICTURES / AFP

Nahe der Stadt Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern entgleiste am Freitagmittag ein Regionalzug der Deutschen Bahn. Der Unglücksort liegt zwischen den Bahnhöfen Garmisch-Partenkirchen und Oberau in der Gemarkung Burgrain. Da mindestens einer der Wagen dabei eine Böschung herunterrutschte und auf die Seite kippte, kamen bei dem Unglück Personen zu Schaden. Nach derzeitigem Stand sind mindestens drei Fahrgäste tödlich verunglückt, zahlreiche weitere befinden sich nach behördlichen Angaben mit zum Teil schweren Verletzungen im Krankenhaus. Auf Twitter postete ein Nutzer eine Aufnahme des Unglücksortes. Man erkennt darauf einen Doppelstockwagen auf der Böschung und mindestens einen weiteren noch tiefer im Graben. pic.twitter.com/89bW85oLIy — Daniel Giltner (@Magicdaniel1) June 3, 2022 Die Deutsche Bahn teilte bislang lediglich mit, dass die Strecke gesperrt ist. Angaben zur Unfallursache waren vorerst nicht zu erhalten. Mehr zum Thema - 9-Euro-Ticket: Bereits sieben Millionen Mal verkauft

