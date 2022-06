Elektronikhändler Saturn installiert Automaten zum Erwerb von Bitcoin in Filialen

In den Saturn-Filialen in drei deutschen Großstädten wird es künftig möglich sein, Euro in Bitcoin umzutauschen. Die MediaMarktSaturn Retail Group hat bereits Anfang Mai Automaten für die Euro-Einzahlung in Geschäften in Köln, Frankfurt und Dortmund installiert.

Seit Anfang Mai stehen drei Bitcoin-Automaten in den Saturn-Elektronikgeschäften in Köln auf der Hohen Straße, in Frankfurt am Main auf der Zeil sowie in Dortmund. Das erklärte die Media-Saturn-Holding GmbH am Mittwoch in einer Pressemitteilung auf ihrer Firmen-Homepage.

Im Rahmen eines sechsmonatigen Pilotprojekts, so die Mitteilung des Unternehmens, sollen Kunden "ganz einfach" Euro in Bitcoin an Automaten des Kooperationspartners Kurant umwandeln und Letztere auf ihre digitale Wallet laden können. Damit will Saturn einen "verbraucherfreundlichen Einstieg in die Welt der Kryptowährung" bieten.

Für die Ausführung der Transaktion soll sich jeder interessierte Kunde nach einer einmaligen Erstregistrierung eine Wallet-App auf sein Smartphone herunterladen. Im nächsten Schritt wird am Automaten der Betrag gewählt. Anschließend erstellt die App einen QR-Code – die Adresse der Wallet. Der Code wird am Automaten eingescannt, der Wunschbetrag in bar eingezahlt und der entsprechende Bitcoin-Betrag in der digitalen Wallet gutgeschrieben.

Der umgekehrte Vorgang – um sich das Bitcoin-Guthaben in Euro auszahlen zu lassen – ist an dem Automaten jedoch vorerst nicht möglich.

Bereits seit 2019 betreibt MediaMarktSaturn in Kooperation mit KURANT.at Bitcoin-Automaten bei MediaMarkt in Österreich. Was zunächst als Pilotprojekt in Wien startete, wurde im April dieses Jahres weiter ausgebaut. Mittlerweile stehen an zwölf MediaMarkt-Standorten in Österreich Bitcoin-Automaten. Mit den Erkenntnissen aus Österreich und den Erfahrungen aus dem laufenden Pilotprojekt in Deutschland wird MediaMarktSaturn den Ausbau seiner Aktivitäten in diesem Servicesegment kontinuierlich evaluieren.

Die Nachfrage nach Kryptowährungen ist derzeit ungebrochen hoch. Die Lage am Kryptomarkt hat sich Mitte Mai nach vorausgegangenen Turbulenzen stabilisiert. Der Preis von Bitcoin auf den Online-Börsen bewegt sich derzeit (Stand Mittwoch) knapp unter 30.000 Dollar.

Am 17. Mai meldete dpa, dass der Elektronikhändler Ceconomy die Komplettübernahme der Tochter Media-Saturn-Holding GmbH (MSH) früher als gedacht unter Dach und Fach gebracht hat. Der Vollzug der Convergenta-Transaktion, mit der die Gesellschafterstruktur vereinfacht werden soll, werde für Anfang Juni erwartet. Mit dem Vollzug wird Ceconomy alleiniger Gesellschafter der größten deutschen Elektronikmarktkette MediaMarktSaturn. Im Gegenzug wird der bisherige MediaMarktSaturn-Minderheitsaktionär Convergenta ein Ankeraktionär von Ceconomy.

