Während Fußballspiel in Berlin: Vater würgt 14-jährigen Spieler und zieht ein Messer

Während eines Jugendfußballspiels in Berlin ist es zu einem Angriff auf einen Jugendlichen gekommen. Der türkischstämmige Vater eines Spielers stieß einen 14-jährigen Spieler der gegnerischen Mannschaft zu Boden, würgte ihn, und bedrohte zu Hilfe Eilende mit einem Messer.

Quelle: Legion-media.ru

Bei einem C-Jugendspiel am Samstagabend in Berlin ist es zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Während der Partie auf dem George-Floyd-Sportplatz im Poststadion griff der 47-jährige türkischstämmige Vater eines Spielers vom Berliner Athletik Klub 07 e. V. (BAK) einen 14-jährigen Spieler der gegnerischen Mannschaft an. Auslöser war offenbar eine Tätlichkeit des 14-Jährigen gegen den Sohn des 47-Jährigen. Der angegriffene 14-Jährige spielt für den SC Staaken. Würzburg: Prozessbeginn zehn Monate nach Messerattacke – Täter schuldunfähig Wie die Bild berichtete, sei auf einem Video zu sehen, wie der 14 Jahre alte Spieler des SC Staaken dem Sohn des 47-jährigen Familienvaters einen Tritt verpasste. Offenbar eine Tätlichkeit, nachdem der Sohn den 14-Jährigen angeblich gefoult hatte. Der Vater soll nach der Tätlichkeit den Platz betreten und den 14-jährigen Staakener zu Boden gestoßen haben. Anschließend würgte der 47-Jährige den jungen Spieler. Doch damit nicht genug: Nachdem von verschiedenen Seiten versucht wurde zu intervenieren, soll der Mann ein Messer gezogen haben. Ein Polizeisprecher sagte: "Anschließend zückte er ein Messer und bedrohte andere Väter, die zu Hilfe eilten." Dabei soll der Mann gerufen haben: "Ich stech dich ab!" Der Angreifer wurde anschließend von der Polizei festgenommen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den 47-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. BAK-Jugendleiter Burak Isikdaglioglu erklärte gegenüber Bild: "Das ist ein No-Go. Wir sind als Verein stolz, dass die Trainer trotz Messer dazwischengegangen sind und Schlimmeres verhindern konnten." Der Vater sei das erste Mal bei einem Spiel seines Sohnes dabei gewesen. Dem angegriffenen 14-Jährigen soll es dem Bericht zufolge gutgehen. Die Bild zitiert den Staakener Jugendleiter, Michael Grässner, mit den Worten: "Es geht ihm gut. Ich bin immer noch erschüttert. So was habe ich noch nie gesehen und erlebt, vor allem bei einem Jugendspiel. Wer nimmt denn zu einem Jugendspiel ein Messer mit?" Das Spiel wurde nach dem Angriff bei dem Spielstand von 2:0 für Staaken abgebrochen. Wie die Bild weiter schreibt, möchte der Verein BAK auf ein Wiederholungsspiel verzichten. Mehr zum Thema – Berlin-Pankow: Mann ersticht Frau auf offener Straße

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.