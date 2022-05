1.000 neue Windräder – Schwarz-Grün in NRW nimmt Konturen an

In Nordrhein-Westfalen nehmen CDU und Grüne Kurs auf eine Koalition. Nach tagelangen Diskussionen liegt quasi ein Mini-Koalitionsvertrag vor. Es ist das erste Mal, dass CDU und Grüne in NRW auf eine Landesregierung zusteuern – ein Vorgeschmack für die Zukunft auf Bundesebene?

Quelle: www.globallookpress.com © ULMER via www.imago-images.de

Mindestens 1.000 neue Windräder, weniger Flächenverbrauch und gleiche Bezahlung für Lehrkräfte: Knapp zwei Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben CDU und Grüne detaillierte Eckpunkte für ein mögliches Regierungsbündnis vereinbart. Zum Abschluss ihrer viertägigen Sondierungsgespräche einigten sich Delegationen beider Parteien am Freitagabend auf ein zwölfseitiges Ergebnispapier mit der Überschrift "Für die Zukunft von Nordrhein-Westfalen". Hunderttausende seltene Greifvögel und Fledermäuse werden jedes Jahr durch Windräder getötet Auf Grundlage des Sondierungspapiers sollen Spitzengremien von CDU und Grünen am Sonntag über die offizielle Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Bislang hatten CDU und Grüne noch nie gemeinsam im bevölkerungsreichsten Bundesland regiert. Sowohl Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) als auch Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur zeigten sich zufrieden. "In der Versöhnung von vermeintlichen Gegensätzen liegt die Kraft für unsere Zukunft", erklärte Wüst. Er dankte den Grünen für "konstruktive, ernsthafte und den Herausforderungen angemessene Beratungen". Wüst fügte hinzu: "Dieser gemeinsame Geist kann zu einem Zukunftsbündnis zum Wohle unseres Landes führen." Grünen-Landeschefin Neubaur erklärte: "Wir wollen der Garant dafür werden, dass eine neue Landesregierung auf der Höhe der Zeit arbeitet." CDU und Grüne hätten "gemeinsam eine belastbare Grundlage" erarbeitet. Ein Passus lautet: "Beide Parteien eint der ernsthafte Wille, in Zeiten multipler Krisen generationengerechte Lösungen für die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft zu finden." Die Grünen 2022: Erst Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, jetzt Ölförderung im Wattenmeer Rund 100 Delegierte der Grünen kommen am Sonntag in Essen zu einem kleinen Parteitag zusammen, um über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abzustimmen. In Düsseldorf wird der ähnlich große erweiterte Landesvorstand der CDU darüber entscheiden. Der Grünen-Landesvorstand empfahl seinen Mitgliedern, der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zuzustimmen. Auch die CDU werde dies dem erweiterten Landesvorstand empfehlen, hieß es weiter. Die CDU hatte die Wahl am 15. Mai mit 35,7 Prozent klar gewonnen. Die SPD rutschte mit 26,7 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer NRW-Landtagswahl ab. Die Grünen konnten ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2017 auf 18,2 Prozent fast verdreifachen und landeten auf dem dritten Platz. Mehr zum Thema - NRW-Wahlsieger CDU schielt auf Schwarz-Grün – SPD hofft noch auf Ampel (rt/dpa)

