Politikwissenschaftler Münkler: Haben mit Ukrainekrieg Höhepunkt unseres Wohlstands überschritten

Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler gilt als einer der wichtigsten Intellektuellen der Bundesrepublik und als regierungsnah. Im Interview mit der Welt sprach er am Donnerstag einige für die Bundesregierung und die hiesigen Bürger unbequeme Wahrheiten bezüglich des Ukraine-Krieges und seiner Folgen aus.

Münkler wurde auch mit Aussagen des Transatlantikers und Lobbyisten Ralf Fücks konfrontiert, dem Initiator eines offenen Briefes, der Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine fordert. Über Münkler bemerkte Fücks abfällig, dieser habe "den teilnahmslosen Blick eines Ameisenforschers" auf den Krieg und reduziere internationale Politik auf einen "Mechanismus von Macht". Darauf erwiderte der 70-Jährige:

Zur Rolle der Ampel und insbesondere der Grünen und der Kanzlerpartei SPD meinte Münkler:

"Es ist ja sichtbar, dass zum allgemeinen Erstaunen die aus einem forcierten Pazifismus hervorgegangene Partei der Grünen hier mit Verve eine entschiedene Position entwickelt hat, was freilich nicht mehr ganz so überraschend ist, wenn man bedenkt, dass wir sie so ähnlich schon einmal beim damaligen Vizekanzler Joschka Fischer in der Frage eines Eingreifens in die jugoslawischen Zerfallskriege gesehen haben. Wohingegen in Teilen der Sozialdemokratie, die ich als Partei sicherlich von innen am besten kenne, ein Sentimentalpazifismus vorherrscht."