Bundesrat macht Bahn frei für das Neun-Euro-Ticket

Die Pläne für die sogenannten Neun-Euro-Monatstickets für Busse und Bahnen wurden durch den benötigten Beschluss des Bundesrats bestätigt. Der bundesweite Ticketverkauf bei der Bahn und anderen Anbietern kann somit wie angekündigt beginnen.

Quelle: Gettyimages.ru © Marijan Murat

Der Bundestag hatte am Donnerstagabend zuerst grünes Licht für das von der Bundesregierung angekündigte Neun-Euro-Ticket für Bus und Bahn gegeben. Der benötigte Bundesratsbeschluss erfolgte am 20. Mai und bestätigte damit das von den Abgeordneten beschlossene Finanzierungsgesetz, sodass die dreimonatige Sonderaktion nun zum 1. Juni starten kann. Aufgrund der kontinuierlich stark gestiegenen Energiepreise sollen dadurch Anreize geschaffen werden, dass Autofahrer gegebenenfalls auf die Bahnvariante umsteigen. Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa): "Für die Menschen, die gerade jetzt angesichts hoher Kosten auf Entlastung angewiesen sind, ist es wichtig, dass das Neun-Euro-Ticket zum 1. Juni im Kraft tritt. Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen dieses Angebot annehmen." Deutschland: Keine Pläne für Ende der Maskenpflicht in Verkehrsmitteln Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sprach laut der dpa "von einer Chance für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und klimafreundliche Mobilität". Angesichts des Neun-Euro-Tickets fordert der Fahrgastverband Pro Bahn "mehr Züge auf stark nachgefragten Bahnstrecken – etwa zur Küste und in den Harz", so der NDR am 17. Mai. Der Ehrenpräsident von Pro Bahn Karl-Peter Naumann sieht laut dem ZDF in dem Ticket "Potenzial", da "Berufspendler mit Sicherheit" vom Auto auf Busse oder Bahnen umsteigen würden, "wenn diese nicht überfüllt sind". Neun Euro für ein bundesweit gültiges Monatsticket? Ja, das wird aufgrund des Entlastungspakets 2022 bald Realität. Die häufigsten Fragen und Antworten nach derzeitigem Kenntnisstand haben wir hier bereits zusammengestellt: ➡️ https://t.co/vNMJwAsWBR#9EuroTicketpic.twitter.com/9vkrvmJMX2 — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) May 16, 2022 Ein Großteil der Anbieter, darunter die Deutsche Bahn, will ab Montag den Verkauf freischalten. Einige starten laut Medienangaben schon am morgigen Samstag. Einzelne Anbieter hätten sogar bereits die ersten 1.000 Tickets vorab verkauft, in Hamburg und Berlin soll der Verkauf am heutigen Freitag beginnen. Das Ticket läuft parallel zur befristeten Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel als Teil des sogenannten Entlastungspakets. Das #9EuroTicket kommt! Der #Bundesrat hat gerade dem Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes zugestimmt und damit das günstige Ticket auf den Weg gebracht. Die Bundesländer starten demnächst mit dem Verkauf. Hier sind alle wichtigen ℹ️ für euch auf einen Blick! pic.twitter.com/Tz0oT9FbYK — BMDV (@BMDV_bund) May 20, 2022 Bahn- und Busbetreiber wie auch die Verkehrsverbünde stellen sich auf einen größeren Andrang von Fahrgästen ein. Gerechnet wird vor allem an Wochenenden mit vollen Zügen zu Ausflugszielen. Streitpunkt ist und bleibt die geplante Finanzierung. Laut dem jetzt beschlossenen Gesetz stellt der Bund den Ländern unter anderem 2,5 Milliarden Euro bereit, um Einnahmeausfälle der Verkehrsanbieter auszugleichen, so Informationen der dpa. Mehr zum Thema - Milliardengrab Stuttgart 21 benötigt weitere 950 Millionen Euro

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.