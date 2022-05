Hans-Werner Sinn: "Sorgt selber für euch. Glaubt nicht daran, dass der Staat das schafft."

Hans-Werner Sinn war von 1999 bis 2016 Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung – und ist nach wie vor einer der gefragtesten Experten zu ökonomischen und damit verbundenen geopolitischen Fragen. Im Interview mit dem Merkur malt er – wenig überraschend – eine schwarze Zukunft für die deutsche Ökonomie.

Auf die Frage, ob ein Gas-Embargo gegen Russland vertretbar wäre, antwortete er:

"48 Prozent der deutschen Haushalte heizen mit Gas – und die Hälfte des Gases kommt aus Russland. Ohne das russische Gas kommt Deutschland zumindest kurzfristig in massive Schwierigkeiten. Die Rechnungen, die da gemacht werden bezüglich eines nur geringen Einbruchs des Bruttoinlandsprodukts, sind nicht zielführend, weil das Bruttoinlandsprodukt gar keine Importe erfasst, also auch nicht den unmittelbaren Schaden durch fehlende Gasimporte. Wenn wir frieren, weil das Gas fehlt, taucht das in diesen Rechnungen nicht auf."

Auch "der Staat" könne da nicht kurzfristig, wie etwa in der Corona-Situation, mit "Finanzhilfen" einspringen:

Daher werde man bis auf Weiteres nicht auf russisches Gas verzichten können. Über die aktuelle Situation und die antirussischen Sanktionen sagte er:

"Damit schädigen wir zwar auch die Russen ein bisschen – aber vor allem uns selbst. Die Russen haben nämlich China als alternativen Kunden. Die Pipeline 'Power of Siberia' liefert schon Gas nach China, eine neue Leitung, 'Power of Siberia II', die den westlichen Teil des Leitungsnetzes der Russen mit Peking verbindet, ist schon vereinbart. Die darüber fließenden Gasmengen können die Russen den Chinesen schon jetzt für Kredite verpfänden. Der Westen kann Russland also den Gashahn abdrehen, nicht aber den Geldhahn. Seine Embargopolitik treibt Russland in die Arme Chinas und stärkt gerade dasjenige Land, das die USA in der Zukunft am meisten werden fürchten müssen. Solange wir China nicht im Boot haben, können wir Russland mit Sanktionen nicht niederringen."