Keine verpflichtenden Corona-Tests an Schulen mehr – außer in Berlin und Thüringen

Die Zeit der verpflichtenden Corona-Massentests für Kinder an Schulen geht offenbar zu Ende – erst einmal. Die meisten Bundesländer schaffen die Testpflicht ab. Kritiker bezeichneten die Tests als "schädlich und unverhältnismäßig".

Quelle: www.globallookpress.com © Jörg Halisch via www.imago-image/www.imago-images.de

Nach der Aufhebung der Maskenpflicht geht an den Schulen nun auch die Zeit der verpflichtenden Corona-Tests zu Ende. Wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa in den 16 Bundesländern ergab, ist die Testpflicht bereits in sechs Ländern abgeschafft oder endet mit Beginn der neuen Woche, in sechs Ländern läuft sie spätestens Ende der Woche mit dem Monatswechsel aus. Corona-Ausschuss: "Der Test ist tatsächlich das Verbrechen" – Teil 1 In Berlin und Thüringen wird allerdings noch weitergetestet: in Thüringen noch bis zum 6. Mai und in Berlin "bis auf Weiteres", wie es aus der Bildungsverwaltung hieß. Aus Hamburg und dem Saarland sind noch keine Entscheidungen über den Umgang mit Tests ab Mai bekannt. Bildungsgewerkschaften und der Deutsche Lehrerverband kritisierten das weitgehende Ende der Testpflicht. Elterninitiativen hatten die verpflichtenden Massentests an Schulen schon seit längerem als "schädlich und unverhältnismäßig" bezeichnet. Tests sind offensichtlich noch reichlich vorhanden. Nach früheren Angaben der Berliner Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) hat etwa das Land Berlin noch Millionen Tests in Reserve und könnte damit "locker bis zu den Sommerferien kommen". Mehr zum Thema - "Schädlich und unverhältnismäßig": Bayerische Eltern wehren sich gegen Massentests in Schulen rt/dpa

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.